Nuovo appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che non andrà in onda dal 10 al 14 agosto in occasione delle festività di Ferragosto. Le trame delle nuove puntate turche rivelano che la promozione di Sanem Aydin (Demet Ozdemir) a redattrice susciterà il malcontento di Deren e Guliz. Il comportamento delle due donne sarà usato da Aylin Yuksel per un suo diabolico piano.

DayDreamer: Can promuove Sanem a redattrice

Le anticipazioni di DayDreame in programma nei prossimi giorni su Canale 5 svelano che Can (Can Yaman) incaricherà Sanem di gestire lo spot pubblicitario della Compass Sport.

L'azienda sarà gestita da Ceyda, una donna molto attraente che metterà gli occhi addosso a Divit. Nel frattempo Aydin riuscirà a presentare la campagna pubblicitaria nonostante i tanti sabotaggi organizzati da Aylin. Inoltre, la giovane riceverà molti complimenti durante la presentazione dello spot in occasione di un festa organizzata dall'agenzia pubblicitaria. Sarà in questa occasione che Can deciderà di perdonare Sanem, suggellando la loro pace con un bacio. A tal proposito, i due giovani decideranno di tenere nascosta la loro relazione per evitare pettegolezzi inutili. Il fotografo sarà talmente entusiasta del lavoro della sua dolce metà da promuoverla a nuova redattrice della sua azienda.

Un incarico, che susciterà la gelosia della direttrice creative di Deren.

Deren e Guliz diventano invidiose di Aydin: il piano di Aylin

Nelle trame della Serie TV in programma nelle prossime settimane in Italia, Deren e Guliz dimostreranno di essere molto invidiose della carriera fatta così in fretta da Sanem.

Per questo motivo, la segretaria tenterà di estorcere delle informazioni a Ceycey per sapere se esiste una relazione tra il titolare e la figlia di Nihat (Berat Yenilmez). I telespettatori di Canale 5 scopriranno che i turbamenti della direttrice creativa sono dovuti ad un piano organizzato dalla diabolica Aylin.

In pratica, Yuksel avvicinerà e provocherà la donna in occasione di una festa. In questa occasione, la darklady dirà a Deren che Aydin è riuscita a fare carriera in quanto è entrata nelle grazie di Can. Per questo motivo, la donna temerà di essere licenziata dopo essersi fatta influenzare dai discorsi dell'ex di Emre. In seguito, si precipiterà a interrogare Guliz e Ceycey (Anil Çelik) per capire come stanno realmente le cose tra Divit e Sanem. Entrambi i collegi si guarderanno bene di tenere la bocca ermeticamente cucita ma fino a quando? In attesa di sapere nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera torna in onda lunedì 3 agosto su Canale 5.