Le avventure della soap opera Una vita continuano a regalare delle emozioni al pubblico. Nelle puntate in onda in Spagna dal 17 al 21 agosto 2020, la perfida Genoveva Salmeron verrà liberata dalla prigione.

Natalia Quesada invece farà entrare in crisi Antonito Palacios e Lolita Casado. Quest’ultima chiederà al marito di andarsene di casa, quando lo vedrà in atteggiamenti affettuosi con la nuova arrivata tramite degli scatti eloquenti fatti da un fotografo.

Una vita, trame Spagna: Lolita sconvolta, Anabel riceve una lettera di Camino

Le anticipazioni degli episodi in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2020, svelano che Anabel avrà il timore che Aurelio possa far venire alla luce ciò che è successo tra di loro in Messico.

A questo punto la fanciulla si confiderà con suo padre, che le consiglierà di dire la verità. Intanto José Miguel - stufo di sentire pettegolezzi su di lui e Alodia - da parte di Susana e Rosina, penserà di abbracciare la ragazza pubblicamente. Nel contempo Lolita, sconvolta e arrabbiata, farà vedere a Carmen e Ramon gli scatti fotografici compromettenti del marito Antonito in compagnia di Natalia. Palacios Senior inviterà il figlio ad essere cauto.

Successivamente Anabel riceverà una lettera di Camino, che le chiederà aiuto per poter raccogliere l’eredità di Ildefonso. Antonito dopo aver fatto un sospiro di sollievo per essersi accorto che nelle foto diffuse non c'è il momento in cui Natalia ha cercato di baciarlo, tenterà di rassicurare la moglie, comunque senza riuscirci.

Rosina interpreterà male una conversazione di José e Alodia, visto che crederà che abbiano ucciso Bellita.

Nel frattempo Genoveva chiederà a Susana di farla visitare in prigione dall’arciprete Reguero, con l'obiettivo di poter tornare in libertà il prima possibile. Intanto Aurelio dirà a Marcos di assumere un avvocato, per avere dei consigli sulle vendite internazionali.

Sabina invece, dopo aver temuto ripercussioni della polizia su Miguel, cercherà di convincere il nipote a lasciare il paese per studiare.

Lolita chiamerà Natalia dopo essersi rifiutata di parlare con Antonito. Finalmente Anabel racconterà a Miguel di aver abbandonato Aurelio sull’altare in passato.

Genoveva esce dal carcere, Felipe messo in guardia dai suoi amici

In seguito il commissario Aurelio Mendez farà sapere a Felipe che sua moglie a breve verrà rilasciata: quest’ultimo dopo aver letto la sentenza del giudice perderà le staffe. Genoveva dopo essere stata scagionata, tornerà nel quartiere per vendicarsi di tutti.

Intanto un ricattatore cercherà di estorcere denaro ad Antonito, facendogli vedere le foto del suo incontro con Natalia: la preoccupazione del fratello di Maria Luisa non passerà di certo inosservata ai suoi cari. Nel frattempo Marcelina annuncerà l’imminente arrivo di sua zia Benigna. I cittadini di Acacias 38 assisteranno all’imbarazzante incontro di Genoveva e Felipe, invece Lolita ordinerà ad Antonito di lasciare la propria abitazione.

Mentre i domestici accoglieranno la parente di Marcelina in soffitta, Fabiana proverà pietà per Jacinto. Intanto Felipe non si arrenderà fino a quando Genoveva non pagherà per la morte di Marcia, nonostante i suoi amici lo metteranno in guardia dicendogli che si tratta di una donna pericolosa. Infine Liberto comunicherà a Rosina che Alvarez Hermoso vivrà con loro per l’intera stagione, mentre Rosina vorrà evitare di avere qualsiasi contatto con il vedovo di Bellita.