Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le trame delle puntate turche trasmesse prossimamente su Canale 5 si soffermano su Emre Divit interpretato dall'attore Birand Tunca. In particolare, il contabile aiutato da Leyla organizzerà un piano per aiutare Sanem Aydin a ritornare insieme a Can, entrati in crisi dopo la scoperta dell'accordo con Fabbri.

DayDreamer: Huma convince Can a partire per un servizio fotografico

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno trasmesse nelle prossime settimane in Italia svelano che Can e Sanem attraverseranno un'altra crisi che li allontanerà sempre di più dai progetti comuni.

Tutto inizierà quando il fotografo scoprirà che Aydin ha ceduto a Fabbri (Ozgur Ozberk) la formula del suo profumo per permettergli di uscire dalla galera il prima possibile. Di conseguenza, i due avranno una violentissima discussione dove Divit le comunicherà che da questo momento la considererà al pari di un'altra dipendente della Fikri Harika per colpa delle tante bugie raccontate. Ed ecco che nel litigio si inserirà Polen (Kimya Gokce Aytac), convinta da Huma (Ipek Tenolkay) a tornare a Istanbul per tentare un riavvicinamento con suo figlio. A tal proposito, la scienziata inviterà Can a partire per un servizio fotografico nella penisola balcanica. Il giovane prima di rispondere affermativamente alla proposta di lavoro si isolerà per tre giorni in un resort lontano da Istanbul.

Il piano di Emre e Leyla per riavvicinare Can e Sanem

Gli spoiler di DayDreamer raccontano che Emre e Leyla faranno in modo che Sanem raggiunga l'amato nell'albergo per tentare una riappacificazione. In pratica, il contabile neutralizzerà la madre Huma, invitando Polen in un altro luogo rispetto a quello in cui si trova il fotografo.

La segretaria, invece, spingerà sua sorella a ricordare al maggiore dei Divit di quanto fosse grande il loro amore. Purtroppo il piano non avrà l'esito sperato. Can, infatti, si dimostrerà molto risentito per le bugie raccontate da Aydin, non volendo sentire ragione neanche quando gli rivelerà di aver agito solo per liberarlo dall'egemonia di Fabbri.

La frattura tra Can e Sanem sembrerà insanabile, tanto che un altro contrattempo rischierà di compromettere per sempre la loro storia. Ceycey, infatti, dirà a Huma che suo figlio si trova in compagnia dell'aspirante scrittrice in un preciso albergo dopo essere stato informato da Leyla. Per questo motivo, la signora avviserà Polen, chiedendole di raggiungerli. Come evolverà la story-line? In attesa di saperlo si ricorda che lo sceneggiato turco torna da lunedì 31 agosto sui teleschermi di Canale 5.