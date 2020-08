Sul profilo Instagram di Temptation Island, sono state presentate le prime due coppie: stiamo parlando di Carlotta e Nello e Nadia e Antonio. Stando a quanto trapelato dai video di presentazione, si evince chiaramente che si tratta di due relazioni completamente differenti. I primi due stanno insieme da sei anni ed è lei ad aver deciso di prendere parte al Reality Show in quanto vorrebbe sposarsi e mettere su famiglia. Nella seconda coppia, invece, è stato lui a contattare la redazione del programma in quanto desideroso di comprendere se la sua giovane compagna sia pronta a guardare nella sua stessa direzione.

La prima coppia di Temptation Island: Carlotta e Nello

La prima tra le due nuove coppie di Temptation Island è formata da Carlotta e Nello. I due sono uniti da un rapporto che va avanti da sei anni. La decisione di prendere parte al reality show incentrato sulle tentazioni è provenuta da lei, in quanto desiderosa di sposare il suo compagno. La donna, però, è consapevole del fatto che il suo uomo sia una persona "un po' troppo libertina per i suoi gusti", in quanto è orientato di più verso la convivenza. Per tale ragione, Carlotta ha dichiarato nel corso della presentazione: "Siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo, ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno".

Il fidanzato, infatti, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ufficializzare il loro legame con un matrimonio.

La presentazione di Nadia e Antonio

La seconda coppia di Temptation Island, invece, è composta da Nadia e Antonio. Lei ha 22 anni, mentre lui ne ha 32. I dieci anni di età che intercorrono tra loro pare stiano cominciando a farsi sentire.

Lui, infatti, ha definito la sua fidanzata come una "Ragazzina viziata che trascorre tutte le sue giornate sul divano e con il cellulare in mano". Le sue ambizioni, invece, sono differenti e per questo ha deciso di partecipare al reality show per capire se Nadia sia davvero la ragazza giusta per lui.

La scelta di scrivere alla redazione è provenuta da lui che, anche se la ama, ha detto di non essere pienamente sicuro della sua storia.

I commenti del web

Nadia, dal canto suo, si è difesa dicendo di essere una ragazza molto autonoma e di non rappresentare affatto lo stereotipo di donna di casa. La protagonista ha confessato che non permetterà mai a nessuno di cambiare il suo modo di essere e di dirle cosa può e non può fare. Le due coppie hanno già creato molto scalpore sul web, sta di fatto che i commenti al di sotto di tali video sono già parecchi. Molti hanno notato una certa somiglianza tra Nadia e Paola di Benedetto. Altri, invece, hanno trovato una certa similitudine tra Carlotta e Nello e Anna e Andrea della precedente edizione del reality show.