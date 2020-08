Non ci sarà pace per Can e Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer, in onda su Canale 5. Se la ragazza si sentirà sempre più in colpa per aver ceduto il suo profumo a Fabbri, lui vorrà suggellare il loro amore, chiedendole di sposarlo.

DayDreamer, anticipazioni: Sanem si sente in colpa per aver ceduto il suo profumo a Fabbri

Nelle prossime puntate di DayDreamer il lieto fine tra Can e Sanem tarderà sempre di più ad arrivare. La ragazza infatti, per l’ennesima volta, si ritroverà a mentire al suo fidanzato, anche se lo farà a fin di bene. Sanem nasconderà a Can un accordo fatto con Enzo Fabbri: la giovane, per far sì che l’imprenditore ritiri la denuncia fatta a carico di Can (quest’ultimo è finito in cella dopo aver dato un pugno sul naso a Fabbri), deciderà di cedergli la ricetta del suo profumo.

Ovviamente tutto verrà fatto all’insaputa di Can, che non nutre tanta simpatia per Fabbri, in più non vuole assolutamente che l’imprenditore entri in possesso della fragranza che Sanem indossava la prima volta che si sono baciati.

Nonostante l’accordo Fabbri non scomparirà tanto facilmente dalla vita di Sanem, infatti la convocherà nuovamente nel suo ufficio in quanto la ricetta della fragranza ha creato qualche problema. Durante questa occasione verrà vista uscire dallo stabile da Emre, che avrà modo di intuire che il profumo che a breve Fabbri lancerà sul mercato potrebbe essere proprio quello di Sanem.

Sanem vorrebbe rivelare l’accordo con Fabbri a Can

A ogni modo Sanem si sentirà sempre più in colpa nei confronti di Can, arrivando al punto di decidere di rivelargli tutta la verità in merito all’accordo stipulato con Fabbri, infatti svelerà le sue intenzioni alla sorella Leyla, ma le cose si riveleranno più complicate del previsto.

La ragazza, infatti, si recherà presso la casetta nel bosco insieme al suo Can, occasione in cui quest’ultimo, con tanto di anello, le chiederà di sposarlo.

La risposta della giovane non sarà per niente scontata e infatti, dopo alcuni tentennamenti, gli dirà che prima di dargli una risposta dovrà affrontare con lui una questione molto importante.

Sanem non riuscirà però a dirgli nulla, in quanto verrà interrotta dall’improvviso arrivo di sua sorella Leyla insieme a Emre.

Emre e Leyla chiedono a Sanem di tacere con Can

Per fare in modo che la ragazza vada con loro inventano una scusa: un malore occorso alla madre Mevkibe. Solo successivamente Sanem scoprirà che Emre l’ha vista uscire dall’ufficio di Fabbri e insieme a Leyla la convincerà a tacere sulla questione con Can.

Quest’ultimo potrebbe reagire in maniera drastica e decidere di lasciare per sempre Istanbul.

Sanem, a fatica, continuerà a mentire a Can, ma nel frattempo quest’ultimo non prenderà bene il tentennamento della ragazza in seguito alla sua proposta di nozze. Per questo l’affronterà dicendole che probabilmente non vivono la storia d’amore allo stesso modo e la inviterà a fare chiarezza sui suoi sentimenti.