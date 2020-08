Tra qualche mese una protagonista della soap opera spagnola Una vita, farà un’amara scoperta. Si tratta di Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez), che nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche mese verrà a conoscenza che Emilio Pasamar (Josè Pastor) in realtà è già fidanzato con un'altra donna.

Nello specifico proprio quando la giovane artista e il figlio di Felicia torneranno insieme, arriverà in paese Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky). Quest’ultimo stravolgerà la vita della consanguinea di Bellita e José Miguel, nell'istante in cui le rivelerà che Emilio convolerà a nozze con sua figlia Angelines (Sara Sierra).

Una vita, spoiler: arriva Ledesma ad Acacias 38, Emilio trascura Cinta

Nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato, Camino recupererà l’uso della sua voce nell’istante in cui Cesareo sarà in procinto di essere aggredito da un losco individuo. Felicia non perderà tempo per far sapere ai cittadini che sua figlia smise di parlare in passato a causa di un trauma, avuto dopo essersi persa nel bosco. La ristoratrice dimostrerà di non essere stata affatto sincera quando ad Acacias 38 metterà piede il malvagio Copernico Ledesma: quest'ultimo ricorderà ai Pasamar di dover rispettare il patto stretto con loro per non far venire alla luce quanto accaduto a Valdeza.

Il nuovo arrivato turberà parecchio Emilio, visto che si allontanerà da Cinta per passare gran parte delle sue giornate con Ledesma.

Quest’ultimo alloggerà nella pensione di Servante e Fabiana, e desterà dei sospetti alla giovane Dominguez che non riuscirà a capire per quale motivo il suo amato la stia trascurando.

La figlia di Bellita delusa dal giovane Pasamar, Felicia furiosa

Dopo aver cercato senza riuscirci di farsi dare delle delucidazioni da Camino ed Emilio, la figlia di José Miguel e Bellita si confronterà sulla questione con Antonito che non riuscirà a darle nessun consiglio.

Il marito di Lolita però confermerà a Cinta di essersi accorto del radicale cambiamento di Emilio, sin da quando Ledesma è giunto nel quartiere. Successivamente il forestiero si presenterà a casa dei Dominguez per invitare Cinta a prendere le distanze dal giovane Pasamar, poiché è il promesso sposo di sua figlia Angelines.

Le parole pronunciate dall’uomo provocheranno un forte shock alla giovane artista, infatti dopo aver perso i sensi esigerà di ricevere delle spiegazioni da Emilio. Non appena quest’ultimo le darà la stessa versione di Copernico, la fanciulla si scaglierà contro il fidanzato per essersi preso gioco di lei e gli farà presente di aver lasciato Rafael e rinunciato ad andare in tournée per lui.

Parecchio delusa, Cinta schiaffeggerà Emilio e gli dirà di provare tanto odio per lui. A questo punto quest’ultimo dopo essersi sfogato con Antonito per la fine della sua storia d’amore con la giovane Dominguez, farà i conti con l’ira della madre Felicia. La proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX ricorderà al figlio che sin dall’inizio sapeva che la sua relazione con la figlia di Bellita non sarebbe potuta continuare.