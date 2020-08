Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV trasmessa per la prima volta il 26 giugno 2018 dall'emittente turca Start Tv. Gli spoiler in programma a breve su Canale 5 annunciano problemi per Can Divit e Sanem Aydin. In particolare, il primogenito di Huma deciderà di troncare i ponti con la sorella di Leyla dopo aver scoperto il suo accordo con Enzo Fabbri.

DayDreamer: Myne capisce che Fabbri ha rubato l'idea di Can

Le anticipazioni di DayDreamer in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che le bugie di Sanem avranno le ore contate grazie a una mossa di Myne, la socia di Fabbri.

Tutto inizierà precisamente quando Can sarà portato in prigione dopo aver dato un pugno all'impresario straniero. Sanem, a questo punto, cederà la formula della sua assenza a Enzo pur di far uscire il fotografo di prigione. A tal proposito, Aydin chiederà all'impresario di non raccontare a Divit che hanno stretto un accordo. Ma la situazione si complicherà ancora di più nel momento in cui Aylin metterà le mani su di uno spot pubblicitario ideato dalla sorella di Leyla per Makinon.

Nel frattempo Myne capirà che Fabbri ha rubato l'idea della campagna pubblicitaria di Can, tanto da non avere nessuna intenzione di essere coinvolta in questa brutta faccenda. Per questo motivo, Enzo e la sua collaboratrice avranno un incontro tesissimo.

Alla fine, la donna recupererà tutta la documentazione compromettente, utile per incriminarlo e consegnarlo alla giustizia.

Can scopre l'accordo tra Enzo e Sanem

Nelle trame della serie tv turca, Myne si metterà in contatto con Can per annunciargli l'imminente arresto di Fabbri e Aylin. Poi, lo informerà di aver trovato un documento legale dove Sanem cedeva la ricetta del determinato profumo.

Per questo motivo, il fotografo ripenserà a quella volta in cui la sorella di Leyla aveva voluto dirgli qualcosa di molto importante. In questo modo, Divit capirà che Aydin voleva informarlo di aver stretto un accordo con Enzo. Neanche a dirlo, l'uomo perderà il lume della ragione quando capirà che la sua dolce metà ha rifiutato la sua proposta di nozze per colpa dell'imprenditore francese.

Il primogenito di Huma tronca i ponti con la sorella di Leyla

Successivamente Can litigherà aspramente sia con Enzo sia con suo fratello Emre, sottolineando che avrebbe dovuto informarlo della sciocchezza commessa da Sanem per farlo uscire il prima possibile di galera. In seguito, il fotografo si recherà alla casa nel bosco per riflettere sugli ultimi accadimenti, dove però verrà raggiunto da Polen messa sull'avviso da Huma. La sorella di Leyla rimarrà pietrificata quando troverà il primogenito di Huma insieme all'ex fidanzata. In questo frangente, la giovane sarà pesantemente rimproverata per le bugie raccontate, tanto che l'uomo prenderà le distanze da lei.