Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero tornare insieme, questo è quello che ha dichiarato Maria De Filippi sul settimanale 'Gente' in questi giorni in edicola.

La conduttrice, in una lunga intervista, ha voluto dire la sua sulla coppia più chiacchierata dell'estate, svelando alcuni retroscena su Stefano De Martino: 'Lui è capace di farsi perdonare l'imperdonabile'. Maria conosce bene Stefano, nato e cresciuto professionalmente proprio all'interno della scuola di Amici e con il quale continua ad avere un ottimo rapporto di amicizia e affetto.

Maria De Filippi non esclude un ritorno di fiamma tra Stefano e Belen

Nonostante da qualche tempo Stefano De Martino sia approdato in Rai, riscuotendo grande successo come conduttore, la stima e l'amicizia con Maria De Filippi rimane invariata, così come traspare dall'intervista rilasciata dalla moglie di Maurizio Costanzo sul settimanale 'Gente'.

In particolare, la conduttrice ha parlato del rapporto che la lega al ballerino che è nato televisivamente proprio ad Amici, dove, tra le altre cose, ha conosciuto anche Belen. Inevitabilmente il discorso non poteva che cadere sul Gossip del momento, che vede l'ennesima rottura tra Stefano e Belen. A tal proposito, Maria De Filippi non ha escluso un ritorno di fiamma tra i due, visto il carattere 'particolare' del ballerino.

Maria su Stefano De Martino: 'Ha capacità di farsi perdonare l'imperdonabile'

Sulla rivista 'Gente', Maria De Filippi ha svelato alcun aspetti caratteriali di Stefano, del quale la conduttrice Mediaset dice: 'La sua normalità è combinare guai', raccontando tra le altre cose, di come il giovane ballerino sia destinato a mettersi nei pasticci ogni qualvolta decide di andarla a trovare a Roma.

Scendendo nei dettagli, Maria ha raccontato un episodio di qualche mese fa, prima che scoppiasse il caos con Belen, quando il ballerino è passato a farle visita a Roma. In quell'occasione, la moglie di Costanzo ebbe il sentore che qualcosa bollisse in pentola e, non aveva tutti i torti, visto che poco dopo, i due coniugi arrivarono alla rottura.

Per Maria però, le cose tra De Martino e Belen potrebbero ancora cambiare, visto che, a detta della conduttrice, 'lui ha la capacità di farsi perdonare l'imperdonabile'

Stefano e Belen di nuovo insieme? De Filippi: 'Con lui non si sa mai'

'Con lui non si sa mai', ha continuato ancora la De Filippi che, quindi, non esclude un nuova riconciliazione tra i due. Nel corso dell'intervista, la conduttrice Mediaset ha parlato anche di Belen Rodriguez, con la quale lavora a 'Tu Si Que Vales'. Anche su di lei, ha riservato parole di stima e affetto, affermando come la show girl argentina sia una persona capace di emozionarsi sempre, rimasta un po' bambina nel cuore. Qualità speciali, che la fanno amare dal pubblico.

Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sui protagonisti del gossip del momento e per capire se Maria De Filippi possa averci visto lungo su una possibile riavvicinamento della coppia De Martino-Rodriguez.