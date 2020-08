Sono passati più di otto anni da quando Emma Marrone venne tradita dal fidanzato Stefano De Martino. Della passione che scoppiò tra il ballerino e Belen Rodriguez nel backstage di un serale di Amici, però, la cantante lo venne a sapere non dalla sua dolce metà ma da una persona a lei fidata. Maria De Filippi ha informato i curiosi del fatto che è stata lei ad aggiornare la salentina di quello che stava accadendo tra il suo compagno e la sensuale argentina sotto ai suoi occhi.

Il retroscena inedito di come è nato l'amore tra Belen e Stefano

Era la primavera del 2012 e tutti i siti e i giornali di Gossip non parlavano d'altro che del tradimento che Emma Marrone aveva subito sul posto di lavoro.

Stefano De Martino, l'allora fidanzato della salentina, si innamorò di Belen Rodriguez durante le prove di un serale di Amici al quale partecipavano tutti e tre, ma pare che a rendere pubblica questa relazione inizialmente clandestina non fu nessuno dei diretti interessati.

In questi giorni, infatti, il settimanale Gente ha pubblicato l'intervista esclusiva che Maria De Filippi ha rilasciato su svariati argomenti, uno dei quali riguarda proprio i tre artisti che sono transitati negli anni dal suo talent-show. Per la prima volta da quando scoppiò il gossip nel backstage del suo programma, la conduttrice ha reso pubblico un retroscena inedito di quella vicenda che per mesi è stata sulla bocca di tutti e ancora oggi viene tirata in ballo quando si tratta dei nuovi amori della "Brown" o dei genitori di Santiago.

La De Filippi 'smaschera' Stefano e la storia con Belen

Al giornalista di Gente che le ha chiesto di commentare il triangolo amoroso che si è venuto a creare durante un serale di Amici qualche anno fa, Maria De Filippi ha fatto sapere: "Presi da parte Stefano in camerino e gli chiesi cosa stava combinando.

Lui confessò di essersi innamorato di Belen".

La presentatrice, però, ha anche raccontato che De Martino non aveva il coraggio di parlare all'allora fidanzata Emma del sentimento che stava provando per l'argentina, così fu la padrona di casa del talent-show a prendere in mano la situazione. "Lui non voleva dirlo ad Emma, allora gliene parlai io" ha fatto sapere la moglie di Maurizio Costanzo.

La Marrone, dunque, ha scoperto che il compagno la stava tradendo dalla viva voce di colei che le ha permesso di mettere in mostra il suo talento e di iniziare una carriera nel mondo della musica. Questo particolare non era mai emerso prima d'ora sebbene tutti i protagonisti negli anni abbiano rilasciato varie dichiarazioni per commentare il gossip che li travolse.

Buoni rapporti tra Belen, Emma e Stefano dopo lo 'scandalo'

Visto che sono passati più di otto anni dal questo tradimento mediatico, è bene precisare che oggi regna la pace tra i tre protagonisti di questa storia. Emma Marrone ha chiarito i dissapori del passato sia con l'ex fidanzato Stefano che con Belen, la donna che ha contribuito alla fine della sua storia da favola con De Martino.

Le due ex del napoletano, inoltre, si sono incontrate varie volte davanti alle telecamere (soprattutto a Tu sì que vales) e si sono sempre salutate con affetto, confermando che l'ascia di guerra è ormai stata seppellita. La Rodriguez ha anche riempito di complimenti la cantautrice in questi anni e, durante la quarantena, ha confessato di averla imitata all'inizio della relazione con Stefano perché voleva essere certa di piacergli tanto quanto la sua ex.

Il presentatore Rai, invece, ha parlato poco di come è nato l'amore con Belen e della sofferenza che ha arrecato alla salentina. Oggi, dopo aver saputo dalla De Filippi che il 30enne non ebbe il coraggio di dire la verità a Emma, probabilmente si capisce anche perché non torna volentieri sull'argomento nelle interviste.