Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente, nella quale ha affrontato diversi argomenti. Tra questi, si è soffermata anche su Stefano De Martino e Belen Rodríguez che lei conosce molto bene. La conduttrice ha ricordato innanzitutto cos'è accaduto in passato quando per la prima volta il ballerino si è innamorato della showgirl argentina e non aveva il coraggio di dirlo a Emma Marrone che, all'epoca dei fatti, era la sua fidanzata.

Alla fine è stata proprio De Filippi ad informare la cantante salentina. In merito all'attuale crisi che stanno attraversando Stefano e Belen, la padrona di casa di Uomini e donne non ha escluso a priori che possano tornare di nuovo insieme.

De Filippi non esclude che Belen e Stefano possano ricongiungersi ancora una volta

Maria De Filippi ha detto che con Stefano va molto d'accordo. Siccome lo conosce bene, ha spiegato che è una sorta di combinaguai, dicendo: "Se non fa pasticci non è lui". La presentatrice Mediaset ha svelato che durante il lockdown De Martino l'ha raggiunta a Roma prima di recarsi a Napoli per lavorare alla nuova edizione di Made in Sud. In questa circostanza lei ha intuito che probabilmente c'era qualcosa che non andava con Belen, perché di solito quando va a parlare con lei è perché ha qualche problema.

In realtà, il conduttore campano ha messo al corrente De Filippi solo dei suoi progetti di lavoro. Nonostante ciò, dopo pochi giorni è emersa la notizia della nuova crisi sentimentale tra lui e Belen Rodriguez.

A questo punto, Maria De Filippi ha sottolineato che Stefano "è un ragazzo molto particolare" e ha rivelato che riesce sempre a farsi perdonare. Subito dopo ha citato una storia che De Martino ha avuto in passato con un'altra ballerina di Amici, dicendo che "ne ha combinate da vendere". Il riferimento è al flirt che il danzatore di Torre Annunziata ha avuto con Giulia Pauselli, oggi fidanzata con Marcello Sacchetta.

'Belen sa emozionarsi sempre'

La conduttrice di C'è Posta per te ha detto che Stefano è imprevedibile e, di conseguenza, non si può dire con certezza se con Belen sia finita per sempre. Ha aggiunto che di solito De Martino, dopo aver fatto un guaio: "Arriva con quella faccia lì, con quel sorriso, e tu lo perdoni".

Passando a Belen Rodríguez, Maria De Filippi ha detto che una sua dote è quella di sapere emozionarsi sempre perché "è rimasta un po' bambina nel cuore". La dimostrazione è data dalle sue reazioni a Tu sì que vales, quando passa dal sorriso alla commozione, trattando tutti con sincerità. Secondo la presentatrice lombarda, infatti, una caratteristica della showgirl argentina è quella di non far pesare a nessuno la sua bellezza: "Si mette costantemente all'altezza degli altri".

Infine ha rivelato che Belen ha scelto di condurre solo Tu sì que vales in questo periodo della sua carriera, e che è una persona che difende sempre le altre donne.