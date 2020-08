La prova del cuoco ha chiuso i battenti definitivamente lo scorso 26 giugno. Elisa Isoardi per colmare la delusione si è rifugiata tra le braccia della sua mamma. Dopo 18 anni lo show cooking di Rai 1 ha subito una battuta d’arresto. Al posto de La prova del cuoco è previsto il nuovo programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”.

Elisa, dedica alla mamma

Dopo la chiusura definitiva de La prova de cuoco, Elisa Isoardi aveva espresso il suo rammarico. Tuttavia in una recente intervista la conduttrice piemontese aveva smentito la rivalità con Antonella Clerici. Inoltre, Isoardi aveva chiesto alla sua collega di invitarla nei suoi programmi.

In attesa di capire quali saranno i suoi futuri progetti di lavoro, Elisa Isoardi ha trovato conforto nella mamma. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex compagna di Matteo Salvini ha postato uno scatto. Come didascalia Isoardi ha scritto: Tra le braccia di mamma”. Un messaggio breve che ha catturato l’attenzione dei tantissimi followers. In poco tempo lo scatto della conduttrice Rai ha ottenuto moltissimi like e tanti commenti positivi. Tra questi hanno lasciato un cuoricino anche Monica Leoffredi e Carolyn Smith che è pronta a giudicare la concorrente piemontese a Ballando con le Stelle.

Isoardi scalda i motori per Ballando con le Stelle

Dopo anni di corteggiamento, Elisa Isoardi ha detto “sì” a Milly Carlucci.

La conduttrice Rai prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tramite il suo profilo Instagram Isoardi nei giorni scorsi aveva dichiarato: “Ci siamo eh, manca poco”. La conduttrice aveva confidato ai suoi fan di non essere ancora pronta per mettersi in gioco sulla pista del teatro delle Vittorie.

Inoltre, la bella piemontese aveva dichiarato: “Sarà una grande prova per me, non solo fisica ma anche mentale”. La futura concorrente di Ballando con le Stelle aveva chiesto a Milly Carlucci di assegnarle un maestro dotato di molto pazienza. La conduttrice Rai ha spiegato di essere poco coordinata nel ballo.

Infine, Elisa Isoardi ha ringraziato Carlucci per la possibilità che le è stata data. Al momento i maestri di ballo non sono stati ancora assegnati, ma Isoardi potrebbe essere in gara con Samuel Peron. I due spesso si sono cimentati in qualche passo di danza durante l’ospitata a La prova del cuoco.

Dal punto di vista professionale nel futuro di Elisa Isoardi potrebbe anche esserci un nuovo programma televisivo. La Rai dopo vent’anni potrebbe inserire nel palinsesto Check Up, un programma di medicina. Tuttavia al momento si tratta solamente di un'ipotesi, in quanto ancora non c’è nulla di confermato. Ricordiamo che Elisa Isoardi per anni è stata al timone di Linea Verde.