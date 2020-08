Sul settimanale Diva e Donna di questa settimana appare il premier Giuseppe Conte insieme alla compagna Olivia Paladino. Prima di tornare agli impegni istituzionali anche per il presidente del Consiglio è tempo di una breve vacanza a San Felice Circeo. La giovane donna è fotografata mentre prende il sole, impeccabile con un semplice costume intero, appare più abbronzata del premier. Conte indossa un costume e una maglietta blu. Il presidente è fotografato dapprima in riva al mare con la giovane compagna e poi a fare il bagno dopo essersi tolto la maglietta. L’interesse dei paparazzi nei confronti del presidente e della sua bella compagna è sempre forte tanto che i loro scatti sono molto ambiti.

La compagna, Olivia Paladino

La compagna del premier, Olivia Paladino, fa parte di una delle famiglie più importanti di Roma. È la figlia di Cesare Paladino, proprietario di un albergo di lusso, l'Hotel Plaza, e della modella e attrice svedese Ewa Aulin, protagonista negli anni Settanta e Ottanta di diversi film. Nata e cresciuta a Roma, Olivia oggi è una manager di successo nel campo alberghiero. Ha una figlia dodicenne di nome Eva, coetanea di Niccolò, il figlio che il premier Giuseppe Conte ha avuto dalla ex moglie Valentina Fico. A differenza di quest’ultima, la nostra "first lady" è molto riservata, infatti non ha mai rilasciato interviste nonostante le numerose copertine che le sono state dedicate in questi anni.

Riguardo al primo incontro con il premier Conte sembrerebbe che la coppia si sia conosciuta durante una riunione scolastica, dato che i rispettivi figli Eva e Nicolò frequentavano la stessa scuola. La donna è molto ammirata per la sua eleganza, mai un capello fuori posto o un abito poco sofisticato.

La vacanza di Olivia Paladino a Sabaudia

Non è la prima volta che Olivia Paladino viene fotografata in costume da bagno, pochi giorni fa è stata ritratta a Sabaudia mentre lasciava la spiaggia per raggiungere gli amici per l’aperitivo. Anche in quell'occasione, la splendida quarantenne, sfoggiava un costume intero nero e un pareo color sabbia che lasciava poco spazio all'immaginazione.

Un look sempre molto curato, tanto da essere diventata, in poco tempo, un’icona di stile. Secondo il Corriere della sera, il presidente trascorrerà, insieme alla giovane compagna, alcuni giorni nella sua regione, la Puglia, dove vive la sua famiglia d’origine. La coppia è sempre molto riservata, pochi sono gli scatti ufficiali che li vedono insieme. Paladino, che sia sola o sia in compagnia del compagno, desta sempre grande ammirazione, tanto da essere spesso protagonista delle copertine più importanti.