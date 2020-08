La Serie TV turca Daydreamer - le ali del sogno in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì continua a ottenere degli ottimi ascolti. Nelle puntate in programmazione tra qualche settimana, la malefica Aylin (Sevcan Yaşar) ancora una volta cercherà di mettere il bastone tra le ruote a Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

Non appena l’aspirante scrittrice e il fotografo si ritroveranno, la darklady sarà determinata a smascherarli. In particolare l’ex fidanzata di Emre vorrà svelare a tutti la relazione tra il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla.

Daydreamer, spoiler turchi: Can e Sanem tornano insieme

Gli spoiler degli episodi che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente, dicono che Can non riuscirà a stare lontano da Sanem per tanto tempo dopo averla lasciata. Tutto inizierà quando il fotografo metterà la parola fine alla sua storia d’amore con l’aspirante scrittrice, non appena verrà a conoscenza che ha contribuito al fallimento della Fikri Harika. Il primogenito di Aziz, quando si renderà conto di non poter far a meno della sorella di Leyla, tornerà a essere il suo fidanzato, con la certezza che ha aiutato inconsapevolmente Emre a sabotare i progetti della sua azienda.

Can per festeggiare la sua riappacificazione con Sanem organizzerà una serata romantica nella casetta situata nel bosco.

Purtroppo quest'ultima e il fotografo faranno i conti con uno spiacevole inconveniente, poiché un criminale farà prendere un brutto spavento alla signora Mevkibe. A questo punto Emre metterà al corrente dell’accaduto la fanciulla, finendo per rovinare la serata alla stessa e a suo fratello. Il figlio minore di Aziz agirà in tale maniera su invito di Leyla, che esigerà di parlare subito con la sorella.

Emre si rifiuta di adeguarsi alla volontà di Aylin, Deren non sopporta Sanem

Emre non appena sarà certo che Can e Sanem sono tornati insieme, lo farà sapere subito ad Aylin che vorrà trovare una soluzione al più presto possibile per far lasciare i due innamorati. Nello specifico la darklady inviterà il suo ex a far sapere a tutti del ritorno di fiamma tra suo fratello e Sanem, in modo da far sapere della storia segreta anche a Mevkibe e Nihat, i genitori della fanciulla.

A gran sorpresa Emre non sarà disposto ad adeguarsi alla volontà di Aylin, poiché non vorrà rischiare di essere nuovamente ai ferri corti con Can.

Nel contempo non passerà inosservato l’atteggiamento di Deren, che a causa dell’ex di Emre comincerà ad essere infastidita dalla sorella di Leyla, quando diventerà redattrice della Fikri Harika per volere del primogenito di Aziz. La direttrice creativa della nota azienda, dopo aver riflettuto bene, non farà fatica a capire che Sanem ha ottenuto la promozione a seguito del riavvicinamento amoroso con Can. Nonostante ciò, Deren si limiterà soltanto a fare delle domande a Gulitz e Ceycey, per poter sapere con certezza la verità.