Le riprese della quarta stagione della serie televisiva Elite sono state interrotte: uno degli attori è risultato positivo al Coronavirus. Il rischio che potesse accadere una cosa simile era stato messo in conto dalla produzione, a maggior ragione in un momento in cui la Spagna sta vivendo una piccola seconda ondata di contagi. Il cast di Elite 4 era tornato sul set il 3 agosto. Dopo i test previsti dai rigidi protocolli di sicurezza, uno degli attori è risultato positivo al coronavirus. Al momento il futuro della serie televisiva targata Netflix è incerto. In questo caso le ipotesi sono due: tutti i protagonisti del liceo Las Encinas potrebbero essere messi in quarantena.

Qualora il risultato dei test fosse negativo invece, tutti gli attori potrebbero continuare a recitare tranne l’attore risultato positivo.

L'uscita della quarta stagione di Elite potrebbe slittare

Come riportato dal giornale online spagnolo FormulaTv, la positività dell’attore è stata confermata da Netflix. Di conseguenza è arrivato lo stop delle riprese di Elite 4. Per una questione di privacy non è stato rivelato il nome dell’attore che ha contratto il virus. Ad oggi non è chiaro quando riprenderanno le riprese della serie. Qualora i tempi delle registrazioni dovessero allungarsi, potrebbe subire uno slittamento anche l’uscita dell’intera serie, i cui nuovi episodi sono previsti per la primavera del 2021.

Anticipazioni 4^ stagione

Per gli amanti della serie teen drama ambientata in Spagna ci sono delle importanti novità. Nella terza stagione molto storie sono giunte al termine. Tuttavia, tramite una breve clip divulgata sui vari canali social, gli interpreti di Rebeka, Guzman, Omar, Ander, Cayetana e Samuel hanno dichiarato di aver ricevuto in anteprima i copioni di Elite 4.

Terminata la terza stagione di Elite, l’interprete di Valerio aveva dichiarato a Esquire Spagna: “Elite è stata una scuola per me, ho imparato tanto. Ma non voglio rimanere per molto tempo incastrato in un solo progetto”.

Per quanto riguarda la trama dei nuovi episodi, ci saranno almeno cinque new entry.

I nuovi protagonisti del prestigioso liceo Las Encinas potranno ritrovare tra i corridoi dell’istituto alcuni vecchi studenti. Considerato il finale della terza stagione, la nuova serie potrebbe vedere Cayetana come protagonista. La donna, dopo aver ottenuto un posto come collaboratore scolastico, potrebbe mettere in atto la sua vendetta.