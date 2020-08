Dopo la pausa estiva che andrà dal 10 al 14 agosto, torneranno in scena le vicende dei protagonisti della nuova soap turca di canale 5 'Daydreamer-Le Ali del Sogno' Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 agosto rivelano che i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena. Sanem sarà accecata dalla gelosia quando scorgerà Can in compagnia di un'altra donna. Anche lui a sua volta si inegelosirà quando la sua donna comincerà ad essere corteggiata da Fabri. Can scoprirà, inoltre che suo fratello lo ha ingannato e litigherà furiosamente con lui.

La gelosia di Can e il profumo di Sanem

Can capirà che Sanem è disposta davvero a tutto pur di salvare la sua azienda di famiglia dalla bancarotta, ma si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che la donna, per salvarlo, dovrà cedere il suo profumo a Fabri. Questo perché quel profumo è per loro qualcosa di speciale. Per questo motivo l'uomo si recherà della sua ragazza molto infastidito e strapperà davanti a tutti la lettera che aveva scritto per lei, dicendole che non vuole saperne più niente e che, soprattutto, non deve vendere il suo profumo. Sarà Deren poi a cercare di calmare Can, facendogli notare che la sua scenata di gelosia è in realtà fuori luogo. Per questo motivo l'uomo capirà di aver esagerato e comunicherà a Sanem che del suo profumo potrà farne ciò che vuole.

Arriverà un brutto momento anche per Emre, ormai di troppo in azienda. L'uomo si accorgerà della genuinità di Leyla e comincerà a capire di provare qualcosa per lei.

Leyla aiuterà Emre

Aylin organizzerà un piano per fare in modo di evitare che Sanem consegni a Can la cartellina rossa contenente i documenti in grado di provare l'infedeltà di Emre nei confronti di suo fratello.

Chiederà a Leyla di sottrarre i documenti facendo leva sui sentimenti che la donna prova per lui. Aylin poi convocherà anche Deren che, preoccupata per il suo capo, si precipiterà da lui. A casa Divit arriverà anche Sanem che vedrà il suo Can in compagnia di un'altra donna. Sanem si ingelosirà parecchio nel vedere Deren indossare una maglietta di Can, ignara del fatto che tra i due non è accaduto nulla e che si era solo sporcata durante la cena.

Questa situazione porterà Sanem a pensare che tra i due c'è del tenero e che in realtà abbiano una relazione. Quando poi darà la cartellina a Can, dentro non ci saranno più i documenti che Divit doveva visionare. Sarà stata Leyla a sottrarli, all'insaputa di sua sorella.

Sanem, triste e delusa dal comportamento di Can, sarà afflitta anche a causa della sparizione dei documenti. Intanto Can manderà via Deren. Poco dopo la giovane Aidyn si recherà nuovamente a casa dell'uomo per capire se passerà la notte con la sua dipendente, ma una volta appurato il fatto che è rimasto solo, si sentirà parecchio sollevata.

Il perfido piano di Aylin per il compleanno di Sanem

Aylin organizzerà a sorpresa una festa per il compleanno di Sanem, ma in realtà la sua sarà una nuova strategia per allontanarla definitivamente da Can.

La donna infatti convincerà Fabri a dare un party in azienda in onore di Sanem facendolo sembrare un momento festoso per celebrare l'accordo tra lui e la giovane donna. In azienda però si spargerà la voce che ad organizzare il party per Sanem sia stato Can. Cey Cey informerà anche la diretta interessata che ne rimarrà parecchio entusiasta. Sanem, però, resterà delusa quando, al momento della festa, verrà accolta da Fabri. Anche Can resterà senza parole e, quando l'uomo chiederà un ballo a Sanem, andrà via parecchio infastidito. Sanem a sua volta rifiuterà di ballare con l'imprenditore per rincorrere Can e spiegargli che lei non era a conoscenza di tutto questo e che in realtà pensava fosse stato lui ad organizzarle la festa di compleanno.

L'uomo a quel punto le dirà di non essere interessato ad avere alcuna spiegazione perché tra loro è finito tutto. La donna, profondamente delusa, deciderà di licenziarsi definitivamente e di tornare a lavorare nel negozio dei suoi genitori.

Can scoprirà la manipolazione di Emre

Sanem si recherà nuovamente in azienda per restituire il vestito a Fabri e nell'ufficio di Leyla troverà i documenti che doveva portare a Can. Così scoppierà in un pianto liberatorio e comincerà a sentirsi nuovamente in colpa per aver assecondato Emre. Leyla, decisa ad aiutare sua sorella, consegnerà i documenti direttamente a Can, l'uomo si infurierà con suo fratello e gli intimerà di uscire dalla sua vita. Solo allora capirà le ragioni del comportamento di Sanem e che in realtà non è stata altro che una vittima.

Si recherà da lei e le chiederà scusa per non aver capito prima i motivi del suo comportamento e farà di tutto per riportarla con lui in azienda. Aylin intanto chiamerà la madre dei fratelli Divit e la informerà che a causa di una donna di nome Sanem, i suoi figli hanno rotto i loro rapporti. La donna le prometterà di fare qualcosa per far ritrovare i suoi figli.