Nelle ultime ore Gianni Sperti, opinionista di Uomini e donne, è apparso sui social con un nuovo look. L'ex marito di Paola Barale ha sfoggiato non solo un nuovo taglio di capelli, ma anche un nuovo colore biondo platino. Immediate le reazioni dei fan, i quali hanno preso d'assalto i social per commentare il cambiamento. Molti i detrattori che non hanno apprezzato la nuova chioma di Gianni e, al tempo stesso, molti altri invece, che hanno condiviso la sua ardita scelta. Tra questi ultimi, anche personaggi famosi come Valeria Marini, Alba Parietti e la collega Tina Cipollari.

Gianni Sperti cambia immagine e sfoggia una chioma biondo platino

Gianni Sperti ha stupito tutti con un radicale cambio di immagine. La foto postata sui social dall'ex ballerino ha fatto il giro del web, dividendo i fan. La sua capigliatura biondissima infatti, come prevedibile, ha fatto storcere il naso a molti utenti che non hanno apprezzato il cambio radicale di look. Molti altri invece, si sono complimentati con Sperti per il coraggio, inondando i social di commenti più che positivi.

Valeria Marini commenta il nuovo look di Gianni: 'New look stellare'

'Ben vengano i cambiamenti' ha scritto qualche fan sul web, condividendo la scelta dell'opinionista di U&D. Favorevolmente impressionati dal nuovo colore di capelli di Gianni Sperti anche alcuni amici Vip dell'ex ballerino, che hanno voluto dire la loro postando commenti entusiasti sui social.

Tra loro anche Valeria Marini la quale ha scritto 'New look stellare'. Anche la collega Tina Cipollari ha apprezzato il nuovo stile di Gianni, mentre l'ex dama del Trono Over Pamela Barretta ha commentato: 'Unico, umile, intelligente e con un'anima buona...oltre che bellissimo'.

U&D, Gianni Sperti e il nuovo look: 'Ogni tanto devo cambiare'

A corredo della foto che lo ritrae con il nuovo colore di capelli, il diretto interessato ha voluto in qualche modo spiegare le ragioni di questo radicale cambiamento di immagine. Dalle sue parole si evince come il tutto sia legato al fatto di voler mettersi alle spalle un periodo complicato, facendo uscire la sua anima di uomo libero, contraddistinta da sempre da un sano pizzico di follia.

'Sono sempre stato così, camaleontico. Ogni tanto devo cambiare' ha scritto ancora Sperti, il quale ha dichiarato di annoiarsi nel vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Al momento non è dato sapere se Gianni deciderà di mantenere la sua nuova chioma biondo platino anche alla ripresa delle registrazioni di Uomini e donne il prossimo settembre o se, per l'occasione, tornerà al suo consueto colore di capelli, per buona pace dei suoi detrattori.