Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera di punta delle reti Mediaset. Se in Italia Milagros tornerà ad Acacias 38 per una breve visita, le trame in onda ad inizio agosto in Spagna rivelano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) sarà diviso tra sua moglie Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Natalia. Genoveva Salmeron (Clara Garrido), invece, verrà arrestata dopo aver ammesso la verità sulla morte di Marcia.

Una vita spoiler: Santiago tortura Felipe, Lolita decide di recarsi a Cabrahigo

Le anticipazioni di Una vita in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto sull'emittente iberica La 1 svelano che Santiago confesserà a Felipe e Genoveva di averli sequestrati per scoprire la verità sulla morte di Marcia.

A tal proposito, la scomparsa della coppia desterà la preoccupazione dei vicini di Acacias 38. Durante questi drammatici momenti, Santiago svelerà che Salmeron era stata processata per l'omicidio di Sampaio. In seguito, l'uomo torturerà l'avvocato davanti agli occhi inorriditi della moglie, che non potrà fare nulla per aiutarlo. Alla fine, Genoveva stanca di vedere Felipe soffrire ammetterà di aver ucciso la brasiliana.

Lolita, intanto, riceverà i risultati della sua visita, che purtroppo non concluderanno nulla sua sulla malattia. Più tardi, la donna annuncerà alla famiglia l'intenzione di partire per Cabrahigo. Carmen, a questo punto, capirà che la nuora sta nascondendo qualcosa. Infine Casado confesserà di voler recarsi nella sua città natia per trovare una cura per il suo malessere.

Natalia si avvicina ad Antonito

Le trame della soap opera trasmesse tra un anno su Canale 5 svelano che Antonito incontrerà Solano, un rappresentante di alcune importanti compagnie minerarie. A tal proposito, Ramon si congratulerà con il figlio per non essersi fatto abbindolare dalle richieste del nuovo arrivato.

Nel frattempo Natalia approfitterà del viaggio di Lolita per avvicinarsi sempre di più al padre di Moncho, il quale accetterà di presenziare ad un congresso insieme a lei. Più tardi, il giovane Palacios riceverà una lettera minacciosa.

Genoveva in carcere per aver ucciso Marcia

I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un breve salto temporale.

Genoveva verrà portata in carcere per aver ucciso Marcia. A tal proposito, la donna rimpiangerà di aver fatto del male alle persone mentre la notizia del suo arresto farà il giro di tutto il quartiere. Lolita, invece, preparerà una sorpresa ad Antonito, il quale apparirà sempre più diviso tra la sua carriera politica e Natalia. Il Palacios, infatti, si dimenticherà dell'appuntamento con Casado per intrattenersi con la messicana. Infine, Jose Miguel ritornerà ad Acacias 38 con una brutta notizia da dare, mentre Felipe e Liberto faranno pace.