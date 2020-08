Sono giorni che sul web si rincorrono le ipotesi sul perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si siano drasticamente allontanati. Il numero di Chi, uscito mercoledì 26 agosto, sostiene che la coppia sia "scoppiata" a causa delle tante incertezze sul sentimento che il dj prova per la fidanzata: se la ragazza sogna di costruire una famiglia con l'ex tronista di Uomini e Donne, quest'ultimo dubita fortemente dell'amore che l'ha tenuto legato all'influencer per gli ultimi quattro anni.

Nuove teorie sul 'gelo' tra Giulia De Lellis e Andrea

Per quale motivo è iniziata la crisi, forse insanabile, tra Giulia De Lellis e Andrea Damante?

Secondo quello che scrive l'ultimo numero di Chi, sembra che stavolta non c'entrino né i tradimenti, né eventuali intromissioni da parte dei familiari di uno dei due.

Indiscrezioni sostengono che ad allontanare i due ragazzi sarebbero stati i dubbi di uno sull'amore che prova attualmente per l'altro e la stessa Giulia sui social, come scrive Chi, ha spesso dichiarato di non vivere un momento propriamente sereno: "L'influencer sui social ha promesso che, quando avrà qualcosa di dire, lo farà lei in prima persona, in questo periodo definito 'per niente wow'".

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha anche ripercorso gli ultimi due mesi della coppia affermando: "L'estate di Giulia è iniziata a Forte dei Marmi con Andrea, ed è finita in Sardegna in barca con Carlo Beretta, amico di entrambi ed ex di Dayane Mello".

Le perplessità del 'Dama' avrebbero allontanato Giulia De Lellis

Dopo essere tornati insieme poco prima dell'inizio del lockdown (a marzo scorso i due hanno trascorso la quarantena nella casa di Pomezia della giovane), Giulia e Andrea si sono separati verso la metà di luglio, per ragioni che nessuno dei due ha ancora reso note.

"Damante confida agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia, mentre lei sognava di mettere su famiglia con il suo storico fidanzato".

Secondo la rivista Chi, dunque, sarebbero questi i motivi per i quali i Damellis sono in crisi da mesi e faticano a trovare un punto d'incontro: lei vorrebbe concretizzare la relazione di oltre quattro anni con figli e matrimonio, lui sarebbe incerto sul sentimento che lo lega attualmente alla compagna.

Il settimanale di Gossip conferma anche che il dj ha lasciato la Sardegna dopo nottate in discoteca trascorse con l'amico Ignazio Moser, per rifugiarsi nell'affetto di mamma e papà in Sicilia. Giulia De Lellis, invece, è rimasta sull'isola e si è concessa giornate in barca anche in compagnia di Carlo Beretta, il rampollo che si diceva avesse preso il posto del "Dama" nel suo cuore.

Rottura vicina per Giulia De Lellis e Andrea Damante

Poco prima che Chi rendesse pubblica la ragione per la quale Giulia De Lellis e Damante non si vedono da settimane, ci aveva pensato Amedeo Venza ad aggiornare i fan della coppia sugli ultimi sviluppi.

L'influencer pugliese, infatti, ha usato Instagram per riportare la segnalazione secondo la quale i Damellis si sarebbero lasciati da tempo, ma non avrebbero il coraggio di comunicarlo ai loro tantissimi fan.

Insistenti voci, inoltre, specificano che stavolta non ci sarebbe nessun tradimento dietro all'addio tra i due ex di Uomini e Donne: pare che sia stata la poca alchimia e le continue incomprensioni a spingere Andrea e la fidanzata a dirsi addio a pochi mesi dal loro chiacchieratissimo ritorno di fiamma.

C'è da precisare, però, che per il momento né Giulia né il dj si sono esposti pubblicamente per confermare o per smentire il rumor sulla loro rottura: i due si limitano a lanciare frecciatine oppure a ribadire il periodo non felice che stanno vivendo.