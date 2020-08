Ritorna su Canale 5 l'atteso appuntamento con Uomini e donne, la seguitissima trasmissione dei sentimenti che, anche quest'anno, terrà compagnia al pubblico per tutta la stagione televisiva.

Nel corso del pomeriggio di ieri sono state registrate le prime puntate di questa edizione, che andrà in onda a partire da lunedì 7 settembre (e non dal 14, come si vociferava fino a qualche giorno fa).

Le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi si preannunciano subito 'focose', dato che verrà messa molta carne al fuoco. Riflettori ben puntati su Gemma che tornerà in studio in una veste 'nuova'.

Uomini e Donne, spoiler prima puntata 7 settembre: Gemma si è fatta il lifting

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata di Uomini e donne, che sarà trasmessa lunedì 7 settembre alle 14.45 (così come annunciato dai promo in onda in queste ore su Canale 5) rivelano che si parlerà subito di Gemma e delle novità che la riguardano. La dama torinese ha deciso di chiudere la frequentazione con Nicola (detto Sirius) e nel frattempo, durante l'estate, si è concessa un lifting per ringiovanirsi.

Così Gemma Galgani si presenterà al pubblico dopo essersi sottoposta a dei ritocchini estetici e sarà protagonista di un duro scontro con Sirius. Quest'ultimo, infatti, la accuserà di aver interrotto bruscamente la loro relazione e di aver fatto perdere le sue tracce da un giorno all'altro.

La dama, invece, sostiene che in realtà Sirius la vedeva soltanto come un oggetto da mostrare e aveva il timore che diversi messaggi che le inviava, in realtà venissero scritti da sua mamma.

Nel corso della prima puntata di questa nuova edizione di Uomini e Donne si tornerà a parlare anche di un'altra coppia protagonista del trono over: Pamela ed Enzo.

Le anticipazioni diffuse da 'Il Vicolo delle news' rivelano che, in un primo momento, la dama ammetterà di essere tornata in trasmissione per trovare un vero uomo, poi comincerà a puntare il dito contro il cavaliere.

Scoppia la lite in studio a U&D tra Enzo e Pamela

Pamela sostiene che Enzo non possa partecipare al programma perché in realtà non sarebbe single così come si professa, ma lui rigetterà al mittente tutte le accuse.

Tra i due voleranno parole grosse e in particolar modo Enzo accuserà la dama di essere una brutta persona.

Contro Pamela si scaglierà duramente anche Tina Cipollari, che la accuserà di essere una persona maleducata con le manie di persecuzione. Dopo la discussione con l'opinionista di Uomini e donne e i fischi del pubblico, Pamela lascerà lo studio.