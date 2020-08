Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero essersi lasciati. La notizia della ipotetica fine della storia d'amore dei Damellis è arrivata nella tarda serata di venerdì 31 luglio da Deianira Marzano. A detta dell'influencer campana, la segnalazione che ha ricevuto è ritenuta attendibile perché gliel'ha data una persona seria e se la cosa risultasse vera, si è detta dispiaciuta per la rottura di Andrea e Giulia.

Giulia De Lellis e Damante si sarebbero lasciati

Deianira Marzano ha affermato di essere stata chiamata da un persona del mondo dello spettacolo che le ha dato una notizia. L'influencer campana ha detto che non è stata in grado di ritenere se lo scoop fosse veritiero o meno: già alcuni giorni, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero lasciati.

Nella stessa serata in cui l'ex isolana stava raccontando queste cose, l'ex tronista sarebbe stato visto allontanarsi con una ragazza bionda. Deianira ha ribadito che la sua fonte è seria, ma non ha avuto nessuna prova di quanto le è stato raccontato. La Marzano ha detto che se quanto ha saputo si rivelasse vero, sarebbe molto dispiaciuta per l'accaduto.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono lontani da qualche giorno

Giulia De Lellis, pochi giorni fa, aveva fatto un annuncio su Instagram, riguardo le condizioni di salute di sua nonna. L'influencer romana, che si trovava in vacanza a Forte dei Marmi con il fidanzato Andrea e qualche amico, era dovuta partire di corsa per Roma, per raggiungere la sua famiglia, perché sua nonna non stava bene.

Giulia era rimasta poco tempo a Pomezia perché aveva degli impegni lavorativi importanti. Rientrata dopo la visita ai suoi familiari, la De Lellis ha comunicato su Instagram di non essere stata bene negli ultimi giorni e che aveva avuto la febbre alta e che aveva fatto il tampone per il Coronavirus, ma era risultata negativa.

I tradimenti di Andrea Damante a Giulia De Lellis

Se la notizia della rottura fra Andrea Damante e Giulia De Lellis fosse vera, non resterebbe che scoprire la motivazione che avrebbe portato alla rottura. In passato, la storia d'amore dei Damellis era terminata per via dei tradimenti di Andrea, scoperti dall'ex corteggiatrice e raccontati nel suo libro: 'Le corna stanno bene su tutto'.

Pochi giorni fa c'erano stati dei rumors in rete, in merito ad un ipotetico riavvicinamento fra il dj e la sua ex fidanzata Claudia Coppola, ma il Gossip è stato smentito. Nella serata di sabato 25 luglio, giorno in cui Giulia era scappata a Pomezia, Claudia si trovava a Forte dei Marmi, proprio dove era l'ex tronista e, una foto di un bracciale sul polso di un braccio apparso nelle storie della Coppola, ha fatto sospettare che si trattasse dello stesso bracciale di Andrea, ma la notizia è stata smentita. L'unica cosa certa, al momento, è che Andrea Damante nella serata di venerdì 31 luglio era a Porto Cervo per lavoro e anche Claudia Coppola era nello stesso posto. Non resta che attendere qualche comunicazione ufficiale da Giulia o Andrea.