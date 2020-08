L'appuntamento dell'estate su Canale 5 con Daydreamer è confermato per la giornata di martedì 4 agosto 2020, quando alle 14.45 andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Un mese di agosto che si preannuncia denso di colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem, i quali dovranno fare i conti con nuovi ostacoli che si presenteranno nel corso della loro storia d'amore. Gli spoiler rivelano che tutti saranno impegnati sul set per le riprese del nuovo spot pubblicitario mentre i genitori di Sanem scopriranno che la figlia ha risanato il loro debito.

Daydreamer, le anticipazioni del 4 agosto: Muzzafer parte per fare il militare

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer che sarà trasmessa martedì 4 agosto in prima visione su Canale 5, rivelano che Deren metterà al corrente Sanem della bella opportunità lavorativa che le è capitata.

Da questo momento, infatti, potrà fare uno stage all'interno dell'agenzia di Divit come nuova copywriter. Un incarico che la renderà molto entusiasta anche se questa notizia non piacerà per nulla a Ceycey, che non la prenderà affatto bene.

E poi ancora gli spoiler di questo nuovo episodio della soap opera turca di Canale 5 rivelano che Aysun sarà giù di morale perché per un po' di tempo dovrà fare a meno della presenza di Muzzafer. Quest'ultimo, infatti, è stato chiamato a svolgere il servizio militare e quindi dovrà allontanarsi dalla sua città.

Approfittando proprio di questo momento di debolezza in cui si trova, Aysun deciderà di fare una confessione del tutto inaspettata a Melahat e Mevkibe: la donna, infatti, racconterà loro che da un po' di tempo ha iniziato delle trattative con Cakal Ishan e quindi di essere entrata in società con colui che viene definito 'lo sciacallo'.

I genitori di Sanem vogliono scoprire dove ha preso i soldi per il debito

Intanto fervono i preparativi per le riprese del nuovo spot pubblicitario: le anticipazioni del 4 agosto rivelano che nonostante le difficoltà dal punto di vista economico, verrà montato il set per girare la sceneggiatura che in realtà porta la firma della stessa Sanem (anche se sotto lo pseudonimo di Daydreamer).

Le anticipazioni di Daydreamer di martedì pomeriggio, inoltre, raccontano che al centro dell'attenzione ci saranno anche Nihat e Mevkibe, i quali scopriranno che il loro debito è stato pagato dalla figlia Sanem. A questo punto, però, i due genitori vorranno scoprire come abbia fatto la figlia a tirare fuori quella somma di denaro.

Dopo varie ipotesi, un atroce dubbio comincerà a farsi strada nelle loro menti. Di cosa si tratta? Lo scopriremo nel corso dei nuovi appuntamenti della prossima settimana della soap.