Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci saranno dei nuovi interessanti sviluppi riguardanti l'appassionante storyline che vede protagonisti Nunzia Curcio e Mariano Tregara. L'uomo si renderà conto che oramai l'unica strada da seguire sia quella di collaborare con la giustizia ma, prima di farlo, cercherà di mettere a posto alcuni tasselli importanti della sua vita. Nel frattempo Eugenio Nicotera farà di tutto per assicurare alla giustizia il temibile boss, ma il magistrato dovrà anche fare i conti con una crisi molto profonda con sua moglie Viola, a cui ha deciso di dire la verità. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 17 al 21 agosto alle 20:45 su Rai 3.

Alberto pronto a scappare

L'avvocato Palladini (Maurizio Aiello), resosi conto di avere fallito il suo tentativo di ricattare Nicotera (Paolo Romano), deciderà di scappare via da Napoli. Nel frattempo Eugenio dirà tutta la verità a Viola (Ilenia Lazzarin) su quanto accaduto tra lui e Susanna (Agnese Lorenzini), affrontando tutte le conseguenze derivanti dalla sua scelta. La Bruni non prenderà affatto bene la confessione del marito e gli eventi finiranno per precipitare molto rapidamente. Sull'altro versante, Clara (Imma Pirone) sarà molto preoccupata per il destino di Alberto e rivelerà tutte le sue angosce a Nunzia (Nadia Carlomagno). Durante una visita ginecologica, la ragazza si sfogherà con sua madre spiegandole di essere impaurita perché il suo compagno risulta coinvolto nelle indagini sul boss Mariano Tregara (Lello Giulivo).

La giovane Curcio sarà convinta dell'innocenza di Alberto ma, allo stesso tempo, temerà che l'uomo possa essere comunque incastrato da Nicotera per colpe che non ha commesso. La madre però rassicurerà Clara spiegandole che presto tutto si risolverà per il meglio.

La scelta di Tregara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse dal 17 al 21 agosto, Nunzia proverà a fare capire a Mariano Tregara che l'unica sua possibilità di salvezza sia quella di costituirsi.

L'uomo inoltre vorrebbe rivelare a Clara di essere il suo vero padre, per poi poter veder nascere il suo nipotino. A questo punto Nunzia spingerà l'uomo a collaborare con la giustizia ed inoltre gli farà incontrare Clara nel bunker dove si nasconde. Padre e figlia si ritroveranno assieme in un momento che risulterà molto commovente per gli spettatori.

Tutto insomma sembrerà risolversi per il meglio, ma per scoprire se tutto andrà effettivamente come previsto, bisognerà attendere l'esito dei prossimi episodi della soap opera partenopea.