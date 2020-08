Giulia De Lellis ha trascorso le sue vacanze in Sardegna. Giovedì 27 agosto le sue ferie sono volte al termine, sta di fatto che l'influencer sta per tornare a casa propria.

Considerando il difficile momento storico che tutti stiamo vivendo, la protagonista ha deciso che, una volta rientrata, si sottoporrà al test Covid-19. Anche se attualmente non ha sintomi, preferisce comunque salvaguardare la sua salute è quella di tutte le persone che la circondano.

Giulia annuncia che farà il tampone per il Covid-19

Tra i numerosi personaggi popolari che quest'anno hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Sardegna c'è anche Giulia De Lellis.

Anche per lei, come per molti altri, le vacanze sono giunte al termine. Proprio in queste ore, infatti, la ragazza è diretta all'aeroporto che la condurrà presso la sua abitazione. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, ci ha tenuto a divulgare un messaggio molto importante. La ragazza ha detto che la prima cosa che farà non appena rientrerà sarà quella di sottoporsi al test per il Coronavirus. Ha tenuto a precisare che eseguirà un tampone, essendo il metodo più efficace per verificare l'effettiva ed eventuale positività al virus.

De Lellis sommersa da mille impegni al suo rientro

Con questo messaggio l'influencer ha voluto esortare tutte le persone che la seguono a comportarsi in modo responsabile, considerando la gravità della situazione.

La protagonista ha detto: "La prima cosa che farò non appena atterrata sarà il test covid-19 (il tampone per l'esattezza)". De Lellis ha messo di essere stata in contatto con svariate persone, pertanto, pur non avendo alcun sintomo da Coronavirus, sì controllerà ugualmente. Dopo aver effettuato tutte le indagini del caso Giulia si dedicherà ai progetti che la aspettano.

La giovane ha ammesso di avere tante cose a cui pensare, nonostante gli svariati impegni, però, riuscirà a cavarsela come ha sempre fatto.

Le domande su Andrea Damante

Per il momento, però, la cosa importante secondo il suo punto di vista è quella di non abbassare la guardia in virtù della situazione sanitaria attualmente presente in Italia e nel mondo.

Il post, come di consueto, è stato commentato da moltissime persone La maggior parte di esse si sono schierate completamente a favore della tesi sostenuta da Giulia. In molti, non hanno potuto fare a meno di fare complimenti alla bellissima romana. Tuttavia, tra i vari interventi c'è stato anche chi ha fatto delle allusioni alla sua vita sentimentale. come tutti i fan sapranno la ragazza sembrerebbe essere in crisi con il suo fidanzato Andrea damante. Pertanto, alcuni utenti le hanno chiesto di palesare la situazione.