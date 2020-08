I colpi di scena nella soap opera Beautiful non mancano mai e le anticipazioni che arrivano dall'America rivelano che anche nelle prossime puntate ci saranno un bel po' di clamorose novità. Occhi ben puntati sul triangolo che vede protagonisti Brooke, Ridge e Bill. Quest'ultimo, infatti, deciderà di ritornare nuovamente all'attacco e di riprovarci con la bella signora Logan. Tuttavia la chiacchierata tra i due verrà origliata anche da Ridge, che rimarrà profondamente deluso e fra la situazione, metterà di nuovo in crisi la sua storia d'amore con Brooke.

Beautiful, le nuove anticipazioni americane: Bill ci riprova con Brooke, ma lei lo rifiuta

Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate americane di Beautiful rivelano che l'astuta Quinn continuerà a giocare sporco ai danni della sua nemica Brooke.

Consapevole del fatto che Bill Spencer sia il suo vero tallone d'Achille, deciderà di farlo tornare di nuovo all'attacco per cercare di conquistare il cuore di Brooke Logan.

Così Bill, convinto proprio da Quinn, deciderà di riprovarci nuovamente con Brooke e si presenterà da lei per farle la dichiarazione. L'uomo si presenterà come il "cavaliere" che potrà salvarla dal problematico matrimonio in corso con Ridge e le dirà che ai tempi della sua relazione con Katie ha sempre represso i sentimenti che provava nei suoi confronti.

Un vero e proprio colpo di scena per Brooke, la quale rimarrà senza parole e pur non volendo si metterà nuovamente nei guai con suo marito. Ridge, infatti, arriverà giusto in tempo per origliare le parole che sua moglie dedicherà a Bill, proprio come è stato svelato dall'attrice Katherine Kelly Lang.

Gli spoiler di Beautiful, infatti, rivelano che Brooke ammetterà di conservare un bellissimo rapporto del suo matrimonio con Bill, il quale avrà per sempre un posto speciale nel suo cuore. La signora Logan, poi, proverà a tirare i remi in barca e pur ammettendo che amerà per sempre Bill, gli dirà che ormai è soltanto Ridge l'amore della sua vita.

Brooke va da Ridge per fare pace, ma resterà sconvolta

Un discorso che tuttavia verrà frainteso da suo marito, dato che il signor Forrester, dopo aver ascoltato la prime parole di Brooke nei confronti del rivale, deciderà di andare via e quindi non ascolterà la dichiarazione d'amore che ha fatto nei suoi confronti.

A quel punto Brooke deciderà d'indossare uno dei suoi completi di lingerie e si recherà a villa Forrester per trascorrere la notte assieme a suo marito e per provare, in questo modo, riconciliarsi dopo le varie incomprensioni. Le cose, però, non andranno nel verso giusto: quando varcherà la porta di casa, la signora Logan resterà sconvolta da ciò in cui si imbatterà.