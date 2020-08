Dopo il rimprovero di Nina Moric, il figlio Carlos Maria Corona ha deciso di fare un passo indietro. Nelle scorse ore il 18enne aveva postato una breve clip su Instagram in cui invitava i follower ad avere coraggio nella vita onde evitare di essere etichettati come 'ch***he': il termine, omofobo e offensivo, non è passato inosservato agli occhi della madre, Nina Moric, che sempre su Instagram l'aveva pubblicamente rimproverato - "Vergognati Carlos per quello che dici" - invitandolo a riparare e a tornare la persona che era prima. Anche il padre ed ex compagno di Nina, Fabrizio Corona, aveva raccomandato al figlio di chiedere perdono, da qui quanto successo nelle ultime ore.

Il figlio di Nina e Fabrizio si pente

Carlos Maria Corona ha capito di avere sbagliato decidendo di comparire in video insieme proprio al padre Fabrizio: l'ex re dei paparazzi ha cercato di minimizzare l'accaduto, parlando di "cose da ragazzi" e sottolineando come il figlio abbia pronunciato certe parole in un modo involontario o comunque senza la reale intenzione di offendere nessuno.

Il 18enne, tramite il profilo Instagram di suo padre, ha ammesso di avere avuto un atteggiamento errato: "Mi spiace non volevo". Il ragazzo ha precisato di non essere una persona omofoba: "Oggettivamente l'errore sussiste". In un secondo momento il figlio di Nina Moric ha dichiarato di non avercela con nessuno, neanche con il suo vicino di casa.

Il giovane ha infatti precisato che ognuno vive la sua vita.

Spronato da suo padre Fabrizio Corona, Carlos Maria ha concluso così il suo messaggio: "L'importante è riconosce l'errore".

Moric preoccupata per suo figlio

Dopo aver rimproverato suo figlio Carlos per il termine omofobo usato, la modella croata aveva chiesto 'aiuto' ai suoi follower.

In una stories su Instagram, la donna aveva infatti confidato di non riuscire più a riconoscere suo figlio da un po di tempo: "Sono addolorata". L'ex moglie di Fabrizio Corona ha sottolineato in particolare che il 18enne ha iniziato ad utilizzare un linguaggio che non gli appartiene: "Non è in linea con l'educazione che gli ho impartito".

Successivamente la donna ha elencato tutti i pregi di Carlos. Nina Moric ha confidato che le manca il ragazzo che le leggeva i saggi di filosofia, quello che insomma ha visto crescere.

Tutto questo prima del ravvedimento social del figlio: non è escluso che adesso, dopo il passo indietro da parte del neo 18enne, Nina Moric non mostri pubblicamente la propria soddisfazione. D'altronde non è da tutti riconoscere di avere sbagliato pubblicamente e chiedere scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi e derisi da una determinata terminologia.