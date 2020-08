Mercoledì 26 agosto il settimanale Chi presenterà uno dei concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Con un'intervista esclusiva che ha rilasciato prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, Elisabetta Gregoraci ha confermato di far parte del cast del reality: la showgirl è single e non esclude di poter incontrare l'amore tra le mura di Cinecittà. Spazio anche alla reazione che ha avuto Flavio Briatore quando ha saputo che l'ex moglie parteciperà al format di Canale 5.

Le prime parole della Gregoraci da concorrente del Grande Fratello Vip

La sua partecipazione era nell'aria da mesi, ma oggi ha trovato conferma nelle dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato al settimanale Chi: Elisabetta Gregoraci è una concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Il numero della rivista che uscirà domani, infatti, contiene le prime parole della calabrese sull'esperienza in televisione che sta per intraprendere, un impegno inedito per lei che non ha mai avuto a che fare con un reality show prima d'ora.

"Per me sarà come una gita di classe con i compagni, un'avventura da affrontare con lo spirito di un'adolescente. In questo periodo della mia vita ho deciso di concedermi un po' d'evasione".

L'ex moglie di Flavio Briatore ha anche raccontato di aver rifiutato per quasi dieci anni programmi come il Gf Vip, ma stavolta ha detto sì anche perché a condurlo è il suo amico Alfonso Signorini.

"Vorrei che la gente mi conoscesse per la persona che sono. Qui posso farlo senza filtri".

I dubbi di Briatore sul Grande Fratello Vip

Nell'intervista che ha rilasciato a Chi a meno di un mese dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta ha affrontato anche l'argomento ex marito: in passato, infatti, si è detto e scritto che Flavio Briatore non fosse affatto entusiasta all'idea che la madre di suo figlio partecipasse al programma di Canale 5.

"Devo dire che all'inizio lui era un po' perplesso. Poi ne abbiamo parlato, gli ho spiegato la voglia che avevo di fare quest'esperienza e lui ha capito", ha fatto sapere Gregoraci al settimanale di Gossip.

La bella showgirl non è fidanzata e non esclude che potrebbe innamorarsi durante la trasmissione: "Sono single e lì potrebbe succedere di tutto.

Negli ultimi anni l'amore mi ha ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della vita e voglio emozionarmi ancora. Ho voglia di essere amata".

Il ricovero di Briatore a poche settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip

La notizia della presenza di Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip 5, è arrivata poche ore dopo quella del ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano per contagio da Coronavirus.

L'imprenditore sarebbe in condizioni serie ma non gravi (non è in terapia intensiva), ma ha contratto il Covid-19 durante il suo recente soggiorno in Sardegna. Solo pochi giorni fa, inoltre, l'uomo ha protestato per la decisione delle autorità di chiudere il suo Billionaire, locale considerato uno dei focolai dell'epidemia sull'isola con oltre 60 dipendenti contagiati.

Le condizioni di salute di Flavio, sarebbero buone nonostante la febbre e la spossatezza che ha avvertito poco prima di recarsi in ospedale.

Non si sa se questo ricovero comprometterà oppure no la partecipazione di Elisabetta al reality di Canale 5, probabilmente no visto che la messa in onda della prima puntata è prevista per lunedì 14 settembre, ovvero tra tre settimane.

Il Gf Vip sarà trasmesso sia il lunedì sia il venerdì sera (doppio appuntamento settimanale) e gli opinionisti fissi saranno il riconfermato Pupo e l'ex concorrente Antonella Elia.