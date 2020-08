Le novità e gli intrighi nella serie tv spagnola Una vita non si fanno mai desiderare. Nel corso dei prossimi episodi italiani, a movimentare le vicende dello sceneggiato sarà il complicato triangolo amoroso di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Marcia Sampaio e Genoveva Salmeron.

L’avvocato oltre a far cadere tra le sue braccia la vedova di Samuel Alday per far venire alla luce il vero volto di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), si innamorerà della sua nuova domestica. Ovviamente non sarà difficile capire che Felipe proverà dei reali sentimenti soltanto nei confronti di Marcia, ma per il momento si ameranno in segreto.

Una vita trame: Liberto viene scagionato, Eladio non vuole denunciare Alfredo

Le anticipazioni delle puntate spagnole che i telespettatori vedranno su Canale 5 prossimamente svelano che Felipe ingannerà Genoveva quando farà finire Liberto in prigione. Quest’ultimo verrà arrestato ingiustamente su richiesta di Alfredo Bryce con l’accusa di aver abusato di Salmeron. A questo punto Alvarez Hermoso deciso a far scagionare il marito di Rosina a tutti i costi, farà credere alla darklady di ricambiare i suoi sentimenti.

Anche se Liberto tornerà in libertà, Felipe non riuscirà ancora a mettere fuori gioco Alfredo. La reputazione di quest’ultimo però rischierà di essere rovinata, nell'istante in cui Genoveva confesserà al vedovo di Celia che il suo nuovo marito intrattiene delle relazioni amorose con dei ragazzi più giovani.

L’avvocato non ci penserà due volte a rintracciare Eladio Sanchez, un amante del banchiere: quest’ultimo sfortunatamente si rifiuterà di testimoniare contro Bryce per evitare delle ripercussioni.

Alvarez Hermoso e Marcia si amano in segreto, Genoveva progetta di sbarazzarsi del marito

Nel frattempo Marcia pur essendo stata ingaggiata da Ursula e Alfredo per spiare Felipe in diverse circostanze, non sarà sincera con i due malvagi alleati, poiché fingerà di non essere a conoscenza della tresca clandestina tra il suo capo e Genoveva.

Inoltre la brasiliana non farà sapere al banchiere nemmeno in quale luogo i due amanti incontreranno Eladio. Felipe quando apprenderà che la sua nuova inserviente ha subito un’aggressione, oltre ad invitarla a dargli del tu le darà un bacio appassionato. L’avvocato dopo aver ribadito a Marcia di amarla, le dirà però di dover mantenere segreta la loro liaison fino a quando non smaschererà i coniugi Bryce.

Intanto Alvarez Hermoso sottovaluterà Genoveva, che convinta che l’uomo voglia averla al suo fianco progetterà di sbarazzarsi in modo definitivo dello scomodo marito. La darklady comincerà ad attuare la sua mossa strategica, lasciando intendere ad Alfredo di essersi pentita di averlo tradito con l’avvocato. Per concludere Salmeron dopo aver promesso al consorte che si atterrà a tutte le sue decisioni, certa di poter contare sull'aiuto di Ursula confesserà a Lolita che colui che ha sposato in realtà ha un debole per gli uomini.