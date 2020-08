Mara Venier attraverso il suo profilo Instagram ha ironizzato sulla nuova caduta. La conduttrice veneta ha confidato ai suoi fan di essersi fatta male al ginocchio dell’altra gamba.

Nei mesi scorsi, Mara Venier è caduta dalle scale. La conduttrice prima di andare in onda con Domenica In non aveva visto l’ultimo gradino delle scale ed era inciampata. Incidente che aveva costretto Venier ad andare in onda nelle ultime puntate del talk con il gesso. La scelta di portare a termine il contenitore domenicale di Rai 1, aveva creato qualche malumore. Alcuni addetti ai lavori avevano ipotizzato che Mara Venier avesse deciso di condurre con il piede fratturato, solamente per ottenere maggiori ascolti.

Critiche spedite prontamente al mittente da parte della diretta interessata.

‘Una bella botta’

Mara Venier da poco ha ricominciato a camminare sulle sue gambe, il recupero è avvenuto in tempi brevi anche grazie all'aiuto del suo ortopedico. Nelle scorse ore, la conduttrice è stata protagonista di un altro incidente. Come spiegato dalla “Zia Mara” al rientro da una cena con amici non ha visto l’ultimo gradino ed è caduta all'interno del giardino della villetta. In seguito all'ennesimo infortunio nel giorno di pochi mesi, Mara Venier ha ironizzato in una storia su Instagram: “È arrivato il momento di andarmi a fare benedire”.

La conduttrice di Domenica In si è immortalata mentre era stesa sul letto, in modo da evitare bruschi movimenti.

La moglie di Nicola Carraro ha spiegato di essersi fatta male al ginocchio: “Sono caduta un’altra volta, stavolta si tratta dell’altra gamba”. La conduttrice ha precisato di avere messo soltanto del ghiaccio e di non avere nulla di fratturato. Infine, Mara Venier ha concluso: “Una bella botta, mi è andata bene”.

Mara Venier felice per il nipote

Archiviati gli impegni di lavoro, Mara si sta godendo le vacanze estive in compagnia della sua famiglia. Attraverso il suo profilo Instagram, la conduttrice Rai ha postato uno scatto in cui compare con il nipote. Nella didascalia la conduttrice veneta ha scritto: “Il mio sguardo dice tutto.

Sono una nonna completamente rinco per il proprio nipote”. In poco tempo la foto di Mara Venier e del piccolo Claudio ha fatto il pienone di like e commenti positivi.

Terminata l’estate la conduttrice tornerà ad allietare le domeniche degli italiani con Domenica In. La moglie di Nicola Carraro in una recente intervista dopo essere stata riconfermata al timone del contenitore Domenica di Rai 1 aveva spiegato, che forse questa sarà la sua ultima stagione sul piccolo schermo. Per questo motivo la conduttrice vorrebbe avere al suo fianco un cast speciale in occasione dei vent'anni di Domenica In.