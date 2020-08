Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci saranno delle novità sconvolgenti per diverse coppie, come anticipato dal settimanale Telepiù. Chi credeva che la vicenda tra Eugenio e Susanna si fosse chiusa, con quel singolo bacio avvenuto durante le nozze tra Guido e Mariella si dovrà ricredere. Nei prossimi episodi, la situazione si complicherà ulteriormente dal momento che Alberto riuscirà a filmare un momento di intimità tra il magistrato Nicotera e la futura sposa di Niko. Nel frattempo la piccola Irene avrà un incidente, per il quale Filippo finirà per incolpare Serena. A seguire le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 agosto.

Alberto filma Susanna ed Eugenio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) entreranno in una crisi sempre più profonda, a causa del lavoro dell'uomo. Nicotera dedicherà gran parte del suo tempo al ruolo di magistrato, trascurando la moglie, ma questo non sarà che l'epilogo di un dramma ben più profondo. Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) sarà intento a trovare un modo per uscire dall'intricata situazione in cui si trova coinvolto a causa del boss Mariano Tregara (Lello Giulivo). Dopo aver scoperto il feeling tra Susanna ed Eugenio, l'avvocato Palladini riuscirà a filmare Nicotera e la Picardi in atteggiamento intimo. Non c'è dato sapere cosa riprenderà esattamente Alberto, ma dovrebbe trattarsi di qualcosa di molto compromettente dal momento che gli permetterà di ricattare il magistrato e tenerlo in suo pugno, al punto da intimorirlo.

Filippo si infuria con Serena

Sull'altro versante ci saranno problemi anche per un'altra storica coppia di Un posto al sole. Dopo un timido riavvicinamento, la situazione tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) degenererà notevolmente portando i due verso una spaccatura insanabile.

La coppia litigherà in continuazione, soprattutto in merito alla gestione della loro figlia Irene (Greta Putaturo), ma questo non sarà che l'inizio. Un giorno la Cirillo rientrerà a Palazzo Palladini assieme al suo nuovo compagno Leonardo (Erik Tonelli) e alla piccola, che avrà un vistoso cerotto sul sopracciglio.

Serena spiegherà al marito che la bambina è caduta dalle scale nel tentativo di acciuffare un aeroplanino di carta, ma Filippo non vorrà sentire ragioni. L'uomo incolperà la moglie dell'accaduto e l'attaccherà duramente ritenendo che l'incidente sia imputabile a una scarsa attenzione da parte di Serena, evidentemente troppo indaffarata a intrattenere Leonardo.