Si prospetta una settimana di vacanza per la messa in onda di DayDremer - Le ali del sogno: la soap turca con protagonista Can Yaman si fermerà infatti dal 10 al 14 agosto, per poi tonare al solito orario, cioè le 14:50, su Canale 5 a partire da lunedì 17. Le avventure amorose di Can e Sanem, quindi, lasceranno i fan col fiato sospeso per un breve periodo.

DayDreamer in pausa dal 10 al 14 agosto

DayDreamer è ormai entrato nel vivo: Can e Sanem sono finalmente una coppia, ma l'affascinante fotografo non sa ancora nulla degli inganni che la ragazza è stata costretta a compiere ai suoi danni sotto la guida del perfido Emre e della sua compagna Aylin.

Per qualche giorno, però, precisamente per una settimana, i telespettatori resteranno a bocca asciutta: Mediaset ha deciso di fermare la messa in onda della soap turca nella settimana più calda dell'anno: dal 10 al 14 agosto niente trame né intrighi. La programmazione di Canale 5 riprenderà regolarmente lunedì 17 agosto.

Tanti ancora saranno i colpi di scena a cui assisterà il pubblico della soap: Can presto scoprirà che Sanem è stata usata dal suo perfido fratello per mandare in banca rotta l'agenzia pubblicitaria Divit. Ma tanto spazio sarà dedicato ai sentimenti: Emre, dopo essersi ravveduto circa il suo comportamento nei confronti di Can si renderà conto della cattiveria di Aylin e dirigerà il suo interesse nei confronti di Leyla.

Quest'ultima si è già scoperta irrimediabilmente innamorata del suo capo, ma prima di arrivare alla felicità dovrà fare i conti con tanti problemi e altrettanti sotterfugi.

DayDreamer in onda anche dopo l'estate

Anche per Cane Sanem alla fine arriverà il lieto fine con tanto di nozze e figli, ma prima di arrivare a tutto ciò la coppia dovrà far fronte a tanti nemici che tenteranno il tutto per tutto per dividerli e mettere fine alla loro storia d'amore.

In ogni caso, in fan della serie e le appassionate sostenitrici di Can Yaman, che si è fatto conoscere in Italia per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, possono dormire sonni tranquilli.

Infatti, dopo numerosi dubbi riguardo la programmazione d DayDreamer, sul profilo Twitter ufficiale di Mediaset nelle scorse settimane è comparso un annuncio in cui i telespettatori venivano informati sul fatto che, anche dopo il ritorno di Uomini e Donne, la soap turca non verrà cancellata.

Gli episodi della serie verranno trasmessi anche in settembre e fino ad esaurimento, dopo la messa in onda del dating show alternandosi con Il Segreto o alla fine di quest'ultimo.