È morto Marco Malpelle, giovane di appena 30 anni originario del rione Sanità nel centro di Napoli. Molte testate hanno riportato erroneamente che il giovane fosse un attore della soap opera partenopea Un posto al sole, mentre invece Marco risulta accreditato come attrezzista e macchinista. Il giovane soprannominato ‘o Gemello, perché aveva un fratello che lavorava nel suo stesso campo, è deceduto a causa di una malattia incurabile. Secondo alcune testimonianze, il male avrebbe stroncato Marco nel giro di qualche mese. Grande commozione sui social, da parte delle persone più vicine al ragazzo, che hanno ricordato la bontà d'animo e la passione per il lavoro di Marco, e grande partecipazione anche da parte di chi non lo conosceva di persona.

Marco Malpelle è venuto a mancare

Marco Malpelle si è spento all'età di 30 anni, il giovane era molto noto nel suo quartiere per il suo il particolare lavoro legato al mondo cinematografico e per aver collaborato a diverse produzioni di successo in Campania, tra cui video musicali, film e fiction. Per quanto riguarda la soap opera Un posto al sole, il ragazzo aveva fatto parte effettivamente della troupe collaborando con la mansione di macchinista e attrezzista, ma non aveva mai avuto nessun ruolo come attore. Nella sua carriera ha lavorato inoltre in alcuni video del cantante Liberato e per la serie televisiva di enorme successo L'Amica Geniale. Chi lo ha conosciuto bene ne ha tessuto le lodi per la passione e la professionalità che il giovane metteva nel suo lavoro, e per la sua capacità di sapersi adattare alle esigenze dei diversi set dove lavorava con grande spirito di abnegazione.

La commozione sui social

A dare per primo la notizia della sua prematura scomparsa è stato l'attore e regista Vincenzo Pirozzi, originario del quartiere Sanità come lui. Poche parole molto sentite per esprimere il dispiacere per il vuoto incolmabile che si è creato con la morte del giovane. Un messaggio di cordoglio molto sentito è arrivato anche del consigliere municipale Ciro Guida, che ha mostrato commozione e affetto nel ricordare come il Quartiere Stella pianga la scomparsa di un suo figlio, un ragazzo speciale e perbene.

Al momento non risulta nessun annuncio invece da parte dei canali ufficiali di Un posto al sole, ma la notizia, partita dalla pagina “Quartiere Sanità Napoli e dintorni” è iniziata a circolare in diversi gruppi campani e altri dedicati alla soap, per poi essere riportata anche dalla pagina ufficiale dell'attore Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri in Upas).

Numerosissimi i commenti di affetto da parte di centinaia di persone afflitte per la morte del giovane.