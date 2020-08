Nilufar Addati è positiva al coronavirus. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nei giorni scorsi si è sottoposta al tampone dopo una vacanza in Sardegna. Nella giornata di lunedì 24 agosto, Nilufar ha inserito nelle sue storie Instagram un comunicato in cui ha annunciato di essere positiva al coronavirus.

Nilufar Addati ha contratto il coronavirus

Dopo aver trascorso una breve vacanza in un villaggio in Sardegna, la Addati, al suo rientro a Napoli, si è sottoposta al tampone ed è stata in isolamento preventivo a casa, senza poter riabbracciare i genitori: ''Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene, dopo aver effettuato un sierologico tramite prelievo ematico (con esito negativo) sono stata sottoposta ad un tampone il cui risultato è stato purtroppo positivo.

Ho contratto la Covid-19''.

Dopo il rientro dalla Sardegna, Nilufar Addati si è messa in isolamento

Nilufar Addati ha spiegato che durante la vacanza è entrata a contatto con persone positive, ma non ne ha avuto consapevolezza. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato che sia lei sia le persone che le sono state vicine sono venute a conoscenza dei risultati dei test solo una volta rientrati a casa: ''Ho saputo di essere stata a contatto con positivi dopo aver effettuato il sierologico e prima di aver effettuato il tampone. Sono partita senza alcun sintomo, con la consapevolezza però di essere stata in compagnia di tante persone e con la volontà, quindi, di effettuare un isolamento fiduciario e dei test''.

Lo stato di salute di Nilufar Addati

Nilufar Addati ha raccontato ai suoi follower come sta trascorrendo le sue giornate in casa. L'influencer ha la fortuna di non dover condividere il bagno con i suoi genitori, in quanto ne ha uno privato e collegato con la sua camera: "Mi passano il cibo e mangio da sola in camera mia''.

Nilufar ha spiegato che al momento non ha contatti con nessuno. Riguardo ai sintomi, Addati ha detto di aver avuto febbre, mal di testa (simile a quello che si ha con la sinusite) e di aver perso il senso del gusto e dell'olfatto: ''Come sto? Tutto sommato bene, spero passi presto. Solo un po' di amaro in bocca e dispiacere''.

Il rammarico più grande dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è quello di non essere una frequentatrice di locali: ''Questa vacanza è stata per me il primo vero ritorno alla normalità che purtroppo normalità non era''. Nilufar ha detto di aver vissuto il periodo di lockdown con estrema serietà, ma di aver vissuto forse con troppa spensieratezza quei pochi giorni di vacanza in Sardegna.