Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, Polen tornerà in città per riconquistare Can. Ricordiamo, infatti, che il giovane aveva chiuso la relazione con la modella perché si era innamorato di Sanem. Intanto, il fotografo scoprirà che la sua amata ha venduto il profumo a Fabbri per salvare l'azienda pubblicitaria.

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can e Sanem, due giovani costretti a lavorare nella stessa azienda. Dopo averla perdonata per le bugie raccontate in passato, il giovane ha deciso di dare una seconda possibilità alla Aydin, ma lei è costretta a mentirgli nuovamente per salvarlo dal carcere.

Trame turche: il ritorno di Polen su richiesta di Huma

Nelle prossime puntate assisteremo al ritorno in città di Huma, madre dei Divit, la quale sarà chiamata da Aylin. La donna è convinta che le sorelle Aydin siano una minaccia per i suoi figli e per la Fikri Harika, così farà di tutto per separare le coppie che si sono formate. Huma è convinta che Sanem non sia all'altezza di Can e, per mettere ulteriormente i bastoni tra le ruote, chiede a Polen di provare a riconquistare suo figlio maggiore. La giovane inizialmente rifiuta il consiglio, in quanto è convinta che Can sia davvero innamorato perdutamente di Sanem, ma in un secondo momento la scienziata si lascia convince dalla ex suocera. Allo stesso tempo, il maggiore dei Divit sfogherà ulteriormente la sua rabbia sulla madre, affermando di essere stato abbandonato da lei da piccolo.

La donna avrà una spiegazione convincente per quanto accaduto e cercherà di convincere suo figlio a non odiarla.

Spoiler turchi: Can scopre le bugie di Sanem e torna Polen

Sanem ha dovuto vendere il suo profumo a Fabbri per salvare dalla prigione l'uomo che ama. La giovane ha tenuto nascosto questa verità, conoscendo la reazione che avrebbe avuto Can.

I sensi di colpa, però, non le hanno permesso di viversi liberamente la sua storia d'amore, arrivando persino a rifiutare la proposta di matrimonio del Divit. Quando Can scoprirà la verità sulle ulteriori bugie raccontate di Sanem, deciderà di allontanarla nuovamente. Preso dalla rabbia, il fotografo arriverà a strappare il contratto firmato dalla Aydin con Fabbri e si arrabbierà anche con suo fratello Emre per avergli nascosto la verità.

A quel punto, Can troverà rifugio nella sua casa nel bosco e lì vi troverà Polen. Sanem, trovando il fotografo in compagnia della sua ex fidanzata, resterà senza parole. Intanto Can, amareggiato per l'ennesima bugia raccontata dalla giovane, le dirà di non voler avere più niente a che fare con lei.