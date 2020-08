Sabato 29 agosto la soap Una vita trasloca su Rete 4, dove andrà in onda un nuovo appuntamento in prima serata. Le vicende di Acacias riprenderanno dal momento in cui Liberto verrà accusato di abuso ai danni di Genoveva. Una mossa di Alfredo Bryce che avrà come conseguenza l'arresto di Seler, condotto in commissariato dalle guardie per rispondere alle domande del commissario. Intanto Ramon, sempre più deciso a smascherare Bryce per la truffa del Banco americano, chiederà aiuto ad un amico giornalista.

Anticipazioni puntata serale: Liberto arrestato dalle guardie

Il tradimento di Liberto sarà sulla bocca di tutto il quartiere e in molti non si capaciteranno di come l'uomo possa essere caduto tra le grinfie di Genoveva.

Quest'ultima intanto, sarà riuscita a manipolare l'ingenua Lolita, facendole credere di essere stata picchiata da Alfredo. La moglie di Antonito non sa che in realtà Salmeron si è colpita da sola soltanto per poter incastrare il marito. Quest'ultimo invece, avrà denunciato Liberto per aver picchiato la moglie e, la notizia arriverà alle orecchie di donna Susana. La sarta a questo punto, chiederà aiuto a Felipe, anche se i due non faranno in tempo a studiare una strategia. Liberto infatti, sotto i loro occhi e quelli di Rosina, verrà arrestato dalle guardie che lo condurranno in commissariato.

Una vita, trama del 29 agosto: Felipe riesce a far liberare Liberto

Donna Susana e Felipe saranno impotenti di fronte all'arresto di Liberto che, tra le altre cose, non sarà ancora riuscito a chiedere perdono alla moglie.

Secondo le anticipazioni su ciò che andrà in onda sabato 29 agosto, si viene a sapere che Felipe raggiungerà l'amico in commissariato, riuscendo a farlo liberare in breve tempo. Sarà così che Seler farà ritorno ad Acacias, correndo da Rosina per chiederle ancora una volta perdono per averla tradita.

Rosina non perdona Liberto, Ramon continua ad indagare su Alfredo

Il faccia a faccia tra Liberto e Rosina si concluderà con la donna che dirà al consorte che il loro matrimonio è finito. Rosina infatti, non riuscirà a passare sopra l'infedeltà di Liberto e preferirà chiudere definitivamente con lui. Sarà proprio così?

Intanto Ramon, dopo aver saputo dell'incendio che ha distrutto gli archivi del Banco americano, non si darà per vinto e cercherà un altro modo per poter smascherare le malefatte di Alfredo Bryce. Per tal motivo, chiederà aiuto ad un suo amico giornalista. Felipe invece, darà lezioni di spagnolo alla sua nuova domestica Marcia, con la quale la complicità sarà sempre più evidente.

Per ulteriori dettagli sulle vicende ambientate a calle Acacias, si rimanda alla visione della puntata serale di Una vita in onda sabato 29 agosto su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa.