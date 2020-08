Tutto pronto per una nuova edizione di Temptation Island Nip. Attraverso un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi ha confidato di essere felice per essere tornata alla conduzione di un Reality Show con personaggi non famosi. Inoltre la conduttrice romana ha fatto alcune anticipazioni sulle sei coppie partecipanti.

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi ha spiegato perché quest'anno ci saranno due edizioni di Temptation Island Nip. La conduttrice ha riferito che lei e Maria De Filippi si sono confrontate a lungo. All'inizio la moglie di Maurizio Costanzo era orientata per fare un'edizione mista con coppie famose e non, ma alla fine ha prevalso la seconda opzione.

A tal proposito Marcuzzi ha dichiarato: "Sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni". La conduttrice è convinta che i telespettatori siano più attratti dalle coppie comuni, che somigliano al vicino di casa o al collega di lavoro.

La conduttrice ha ammesso che guardare Temptation Island è stato terapeutico anche per lei. Alessia Marcuzzi, facendo un paragone con la sua vita privata ha ha dichiarato che, in una storia d'amore ci deve essere almeno un pizzico di gelosia altrimenti c'è qualcosa che non va. Secondo la moglie di Paolo Calabresi Marconi, il vero amore è come surfare tra le onde cercando di planare con la dolcezza.

A Filippo Bisciglia, che diversi mesi fa ha definito la collega un'ottima conduttrice per i reality show, Marcuzzi ha dedicato parole di stima.

La conduttrice romana ha poi aggiunto che indosserà solamente jeans durante le puntate poiché vuole essere credibile nel ruolo di psicologa.

'Coppie eterogenee' per la nuova edizione di Temptation Island

Nel corso dell'intervista con la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi ha dichiarato di non avere ancora incontrato le coppie che parteciperanno a Temptation Island, ma di aver visto i provini: "Sono coppie etrogenee", ha dichiarato la conduttrice che ha riferito che c'è chi sta insieme da tanto tempo e chi è fidanzato da poco.

Tutti i concorrenti vogliono dare una svolta al loro rapporto e per questo hanno deciso di mettersi in gioco sull'isola delle tentazioni.

La stagione televisiva alle porte sarà molto intensa per Alessia Marcuzzi. Temptation Island non sarà l'unico programma che vedrà al timone la 47enne: dal prossimo 6 ottobre condurrà anche Le Iene, un programma in cui Marcuzzi può mettere in risalto il suo lato più energico ed esplosivo.

Infine la conduttrice romana ha fatto una riflessione su tutti gli attacchi ricevuti quest'estate sui social: "All'inizio ci stavo male, poi ho imparato a mandare baci a tutti".