Non sono passati neppure due mesi da quando i siti di Gossip riportavano l'indiscrezione secondo la quale due ex di U&D si stavano riavvicinando. Il ritorno di fiamma tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, però, sembra essere durato poco: lei oggi sarebbe in vacanza con Nunzio (l'ex della sorella del napoletano), mentre lui è in Sardegna e ci tiene a precisare che non considera l'influencer una bella persona.

L'attacco di Oscar alla ragazza che ha scelto a U&D

L'amore tra Oscar ed Eleonora, iniziato più di quattro anni fa negli studi di Uomini e donne, non è destinato a durare: è questo quello che si apprende dai comportamenti che i due hanno assunto sui social network durante le vacanze.

Era giugno e si rincorrevano i pettegolezzi su un riavvicinamento in corso tra Branzani e la Rocchini: lei era spesso a Napoli e dalle IG Stories che pubblicavano entrambi si intuiva che erano negli stessi posti.

Nelle ultime settimane, però, sembra essersi rotto di nuovo qualcosa tra il napoletano e la giovane che ha scelto davanti alle telecamere, e questo lo si evince dagli sfoghi che tutti e due hanno avuto su Instagram in risposta alle insistenti domande dei fan.

Direttamente dalla Sardegna dove è in vacanza con la sorella e alcuni amici, l'ex tronista ha attaccato la sua storica compagna con un commento che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Eleonora ritorna con Nunzio e chiude col tronista di U&D

Il primo botta e risposta che c'è stato sui social network tra Oscar ed Eleonora, risale a domenica 2 agosto. La ragazza ha risposto ad un fan di essere davvero felice in questo periodo perché finalmente ha seguito quello che le suggerisce il cuore, e il suo ex fidanzato non ha perso l'occasione per punzecchiarla a distanza con una Stories piuttosto eloquente.

"Ai fossi scansati", ha scritto Branzani accanto a un video nel quale lo si vede brindare col gruppo di persone con le quali sta condividendo le vacanze al mare.

Il riferimento all'ex corteggiatrice di U&D e al suo ennesimo ripensamento, sembra alquanto scontato. Pare, infatti, che la Rocchini sia nuovamente tornata tra le braccia di Nunzio, il ragazzo che ha frequentato circa un anno fa e che altri non è che l'ex fidanzato di Dalila Branzani, la sorella del suo ex.

Le dure parole di Oscar sull'ex corteggiatrice di U&D

Oggi, approfittando di un commento pieno di apprezzamenti che ha ricevuto su Instagram, Oscar ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e l'ha fatto attaccando senza mezzi termini l'ex fidanzata Eleonora.

"Soprattutto se una persona meschina che professava amore e poi si è scoperto che mentre mi diceva ti amo si risentiva con uno che chiamava schifoso", ha fatto sapere l'ex tronista di U&D nelle scorse ore tramite il suo account personale.

Il ragazzo che il napoletano ha evitato di nominare, è Nunzio, l'ex di sua sorella Dalila che ha fatto coppia con la Rocchini fino all'inizio della quarantena. Stando alla versione dello stilista, Eleonora avrebbe riallacciato i rapporti con questa sua vecchia fiamma mentre provava a tornare con lui nei mesi scorsi.

"Poi mette i tag al mio competitor, tutto questo in un mese", ha aggiunto un arrabbiato Oscar in riferimento al brand di costumi da bagno che lui ha creato e che fino a poco tempo fa vedeva anche Eleonora sia nello staff che tra le modelle che lo pubblicizzavano.

"Non ho mai conosciuto una persona più falsa e meschina", ha tuonato ancora Branzani contro la giovane che, almeno per ora, non ha ancora replicato a queste gravi accuse. "Schifo", ha concluso il partenopeo nello sfogo che i siti di cronaca rosa stanno riportando.