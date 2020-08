Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV campione di ascolti della rete Mediaset che non sarà trasmessa da lunedì 10 a venerdì 14 agosto in occasione della settimana di Ferragosto. Le trame provenienti dalla Turchia e in programma nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che Aylin Yuksel organizzerà un nuovo diabolico piano. Ebbene sì, la principale antagonista vorrà rendere pubblica la storia d'amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dopo aver parlato con Emre (Birand Tunca).

Daydreamer: Emre capisce che Can e Sanem sono una coppia

Le anticipazioni di Daydreamer svelano che accadranno prossimamente numerosi colpi di scena. In dettaglio, la storia segreta tra Can e Sanem andrà incontro a delle vicissitudini dopo l'agognata riconciliazione. Tutto inizierà quando il fotografo e la figlia di Nihat non riusciranno più a sopprimere i propri sentimenti, tanto da ricominciare la loro relazione da dove si era interrotta. Difatti, Divit sarà disposto a perdonare il tradimento della sua dipendente dopo che aveva scoperto che aveva aiutato Emre a mandare a monte alcuni progetti della Fikri Harika. L'uomo per suggellare la riappacificazione con Aydin organizzerà una festa nella casetta nel bosco.

Una serata, che sarà interrotta sul più bello quando un ladro si introdurrà in casa di Mevkibe spaventandola moltissimo. Per questo motivo, il contabile dell'agenzia si precipiterà ad avvisare i due giovani dopo essere stato contattato da Leyla. In questo modo, l'uomo capirà che Can e Sanem sono una coppia.

Aylin vuole che tutti si accorgono della tresca di Divit e Sanem

Dagli spoiler della serie tv Erkenci Kus in onda prossimamente in Italia si evince che Emre correrà a spifferare la novità ad Aylin, la quale cercherà di tranquillizzarlo sulla ricerca di una soluzione. In pratica, Yuksel suggerirà al contabile dell'azienda di fare in modo che tutti si accorgono della tresca tra Divit e Sanem.

Questa volta, il minore dei Divit non apparirà soddisfatto del piano in quanto teme di rovinare nuovamente il rapporto con il fotografo. A tal proposito, Deren (Kumge Kumral) aizzata dalla darklady crederà che Aydin sia diventata redattrice grazie all'avvicinamento con Can. Per questo motivo, la direttrice creativa inizierà a fare delle domande scomode a Guliz (Sibel Sisman) e Ceycey (Anil Celik) per capire cosa sanno su questa vicenda. Come evolverà la story-line? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata sarà trasmessa martedì 4 agosto sui teleschermi di Canale 5 dopo l'appuntamento con Una vita.