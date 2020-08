Pioggia di discussioni durante la prima puntata della nuova stagione di U&D, quella che è stata registrata nel primo pomeriggio di giovedì 27 agosto. Il blog Vicolo delle News anticipa che Gemma Galgani ha litigato con Sirius prima di accettare il corteggiamento di un nuovo cavaliere. Sul fronte giovani, invece, c'è stato un durissimo faccia a faccia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la rottura avvenuta in estate.

Primi spoiler sulla registrazione di U&D del 27 agosto

Uomini e donne sta per tornare con un nuovo meccanismo di conoscenza soprattutto per i più giovani: Vicolo delle News, infatti, anticipa che i nuovi tronisti (due ragazzi e due ragazze estranei al mondo dello spettacolo) avranno la possibilità di scambiarsi degli sms con i loro corteggiatori preferiti e Gianni Sperti li leggerà tutti e sceglierà i più interessanti da far ascoltare anche ai telespettatori.

Questa nuova formula è stata pensata per permettere a tutti i membri del cast di restare in contatto anche mentre in studio si sta affrontando un altro argomento, magari legato alle discussioni tra le dame e i cavalieri del Trono over.

Il pubblico (che è tornato in studio dopo mesi d'assenza a causa del coronavirus), ha una nuova collocazione agli Elios: le persone che assistono alle registrazioni, infatti, sono sedute sia dietro ai tronisti che alle spalle di Maria De Filippi. Le prime file, però, sono occupate dai corteggiatori dei quattro protagonisti del Trono classico.

Tante liti negli studi di U&D dopo le vacanze

La puntata di U&D che è stata registrata questo pomeriggio ha avuto come protagoniste assolute le discussioni.

Vicolo delle News fa sapere che molti ex del dating-show sono tornati in studio per provare a chiarire delle incomprensioni, ma nessuno di loro sembra essere riuscito in quest'intento.

Enzo Capo e Pamela Barretta hanno litigato a qualche mese dalla loro rottura: il napoletano ha accusato la dama e il suo amico Amedeo Venza di aver contribuito alla fine della sua ultima relazione con frecciatine sui social.

Anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non sono riusciti a dialogare serenamente al ritorno in studio dopo le vacanze: la torinese e Sirius, infatti, hanno confermato la fine della loro conoscenza e la 70enne ha addirittura accettato di incontrare un signore che ha contattato la redazione solamente per lei.

I nuovi tronisti di U&D e il ritorno di Sammy e Giovanna

Un altro acceso faccia a faccia che si è verificato oggi, giovedì 27 agosto, negli studi di U&D è stato quello tra gli ex Sammy Hassan e Giovanna Abate. Le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News fanno sapere che la romana e il corteggiatore che ha scelto a giugno scorso si sono resi protagonisti di una lite molto forte incentrata principalmente sui motivi che hanno causato la fine della loro brevissima relazione (durata poche settimane).

La pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, inoltre, informa i fan del dating-show che i due ragazzi che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze nel sondaggio indetto su Witty Tv nelle scorse settimane, sono Davide e Gianluca.

I giovani sono ufficialmente due dei nuovi tronisti ma il terzo candidato, Blanda, non è tornato a casa dopo l'"eliminazione". Roberta Di Padua, dama del Trono over, ha chiesto e ottenuto che il ragazzo potesse restare in studio per conoscerlo meglio: lui ha accettato e i due hanno fatto un ballo insieme. Domani dovrebbe esserci un'altra registrazione e, stando ai rumors che circolano sui social network, tra gli ospiti potrebbero esserci Ida e Riccardo e Giovanni e Veronica, freschi di rottura.