Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore introducono una nuova intricata storyline con protagonista Dirk Baumgartner, un uomo disposto a tutto pur di raggiungere i suoi loschi obiettivi, sia sul lavoro che in amore.

Nadja, capito finalmente di non poter avere il cuore di Tim, deciderà di vendicarsi. La giovane aggredirà Dirk, che riporterà ferite importanti finendo su una sedia a rotelle. Ad occuparsi della lunga riabilitazione sarà Linda, impietosita dalle condizioni di salute di Baumgartner. L'inganno però, sarà il filo conduttore della storia.

Tempesta d’amore, nuove trame: Dirk disperato

Nelle prossime puntate, Nadja non avrà freni e causerà un grave incidente al povero Dirk, che finirà immobilizzato su una sedia a rotelle. L'obiettivo della giovane è quello di far ricadere la colpa su Tim, così da vendicare il suo amore non corrisposto.

Per Dirk arriveranno momenti molto difficili. Non solo dovrà abituarsi alla sua nuova condizione, ma sarà costretto a vedere la donna della quale è perdutamente innamorato, Linda, avvicinarsi ad Andrè. Nonostante le cattiverie subite in passato, Linda non se la sentirà di lasciare solo Dirk e così lo assisterà nel suo percorso di riabilitazione. Sarà proprio lei a fare in modo che Baumgartner non si tolga la vita, ormai certo di aver perso tutte le speranze di poter tornare a camminare.

Un gioco sleale

Commosso e nello stesso tempo stupito dalla dedizione di Linda, Dirk penserà di volgere la situazione a suo favore. Già, perché la riabilitazione darà presto i suoi frutti e Baumgartner inizierà a muovere i primi passi. L'ossessione per Linda però gli annebbierà la mente e così macchinerà un piano per tenerla accanto a sé.

Come raccontano le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d'amore, Dirk nasconderà a Linda di aver recuperato l'uso delle gambe, in modo da impietosirla e continuare ad averla accanto. Peccato che il suo gioco sleale venga smascherato da Andrè. Linda si troverà intrappolata: da una parte non potrà credere che il suo ex le abbia fatto davvero questo, mentre dall'altra non vorrà perdere Andrè.

Linda scopre che Dirk non è invalido

Stanco di essere messo da parte, Andrè lascerà Linda, con grande gioia di Dirk. A volte però, anche i piani che sembrano perfetti crollano come castelli di carta.

Durante una delle tante notti infelici, Linda noterà che Dirk muove le gambe. Dunque, l'ha ingannata per tutto questo tempo. Secondo le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d'amore, Linda si rimprovererà per non aver creduto ad Andrè e correrà da lui per implorare perdono, ma non sarà così semplice eliminare dalla sua vita l'ex perfido marito.