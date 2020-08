"Il Collegio" è un reality show trasmesso da Rai 2 in cui circa venti adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni vengono mandati per circa un mese a studiare in un collegio in stile anni Sessanta, anni Ottanta o anni Novanta, per provare a conseguire il diploma di licenza media dell'epoca. La prima edizione del programma è andata in onda nel 2017.

Il 12 luglio 2020 sono iniziate le riprese de "Il Collegio 5" ed è stato annunciato che il programma andrà in onda a ottobre 2020 e che in questa edizione i collegiali saranno virtualmente teletrasportati in un collegio del 1992.

Una delle protagoniste dell'ultima edizione de "Il Collegio" è stata Sara Piccione, diciassettenne di Venezia, che ha deciso di partecipare al programma per superare alcune sue paure legate al passato e ritrovare un rapporto sereno con la scuola e con i professori.

Nell'edizione in cui ha partecipato, lei e i suoi compagni erano stati catapultati nell'anno 1982, anno della vittoria dell'Italia ai mondiali. In questa intervista rilasciata in esclusiva per Blasting News, la ragazza parla della propria esperienza al collegio e della passione per la moda.

L'intervista

Ciao Sara, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Ciao, mi chiamo Sara Piccione, abito in provincia di Venezia, ho diciassette anni e attualmente frequento l'ultimo anno di estetica. Sono una ragazza molto solare, sensibile ma anche determinata. Il mio hobby preferito è la ginnastica artistica".

Sei stata una concorrente della quarta edizione de "Il Collegio", come reputi la tua esperienza nel programma?

Cosa ti ha lasciato a livello personale e professionale?

"Il Collegio è stato per me un cammino di crescita che mi ha aiutata ad affrontare le difficoltà quotidiane con maggior sicurezza e soprattutto mi ha aiutata a credere di più in me stessa".

Come reputi sia stato l'ultimo anno della tua vita?

"Questa è una domanda un pò difficile, togliendo il 2020 che è stato un anno disastroso, il 2019 è stato al contrario un anno che mi ha portato molte soddisfazioni".

Qual'è stata la critica, se c'è stata, che ti ha dato più fastidio?

"Non mi risulta di aver ricevuto nessuna critica anzi i commenti su di me erano super positivi".

Cosa fai attualmente?

"Attualmente sto facendo delle collaborazioni con dei Brand, ho iniziato nuovamente a inseguire il mio sogno, che è quello di salire sulle passerelle per fare sfilate di moda e concorsi di bellezza".

Quali sono i tuoi progetti ed obiettivi futuri?

"Ho molti progetti per il mio futuro e spero un giorno di realizzarli, ma per scaramanzia non vi svelo nulla...".