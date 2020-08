Lino Guanciale si è sposato il 18 luglio scorso a Roma al Palazzo del Campidoglio con Antonella Liuzzi. Sabato 29 agosto si è tenuta la festa di matrimonio in Puglia, a Polignano a Mare. Sono diversi i video che circolano sui social network che ritraggono i momenti della festa di coppia di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. Non era presente alla festa Alessandra Mastronardi, compagna di lavoro ne l'Allieva di Lino Guanciale, perché impegnata in un evento benefico a Capri.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: festa di matrimonio in Puglia

L'attore Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi hanno deciso di festeggiare le loro nozze a più di un mese di distanza dal matrimonio che è stato celebrato nel mese di luglio a Roma.

Nei video postati sui social, si vede la coppia che indossa gli stessi abiti delle nozze. Alla serata non era presente Alessandra Mastronardi. La collega di Guanciale - con la quale dal 27 settembre tornerà in onda in prima serata su Rai 1 nelle nuove puntate dell'Allieva - era ''assente giustificata'', visto che si trovava a Capri impegnata in una serata-evento organizzata da Unicef. Sempre del cast de L'Allieva invece, era presente Valentina Romani. La moglie di Guanciale non fa parte del mondo dello spettacolo: è un'insegnante che ha una cattedra a Milano all'università Bocconi, dove insegna finanza.

Festa di matrimonio in un secondo momento per Guanciale

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno preferito festeggiare il loro matrimonio non nella giornata in cui è stato celebrato ma solo in un secondo momento.

La coppia ha optato per una cerimonia intima e riservata. Inoltre, le nozze si sono celebrate in concomitanza con le riprese della terza serie della serie Tv L'Allieva. Per queste ragioni, i due hanno preferito rinviare a fine estate l'appuntamento con tutti gli amici e i parenti.

Nelle scorse settimane, si sono susseguite a più riprese voci su una presunta gravidanza di Antonella Liuzzi.

Le ipotesi riportate da diversi settimanali, almeno per il momento, non avrebbero avuto nessuna conferma o smentita. Non è una novità il fatto che Lino Guanciale preferisca tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Ad ora, non vi è nemmeno notizia sul possibile viaggio di nozze; tuttavia, pare non sia immediato visto che Guanciale in queste settimane è impegnato nella sua tournèe teatrale con lo spettacolo "Non svegliate lo spettatore".