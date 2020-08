Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano un retroscena oscuro sul passato di Ariane che, nelle puntate tedesche della soap, sarà decisa a rovinare Christoph Saafeld (Dieter Bach). La perfida Kalenberg si impegnerà a far cadere tra le sue braccia l'albergatore, così da guadagnare la sua fiducia. Peccato che l'arrivo di una sua compagna di liceo la metta in difficoltà. Nel corso dei prossimi episodi della soap opera emergeranno dettagli inquietanti sul conto di Ariane, che faranno rabbrividire non solo Christoph.

Le abili doti seduttive di Ariane faranno capitolare Saafeld che, ignaro di chi sia davvero la donna che lo farà innamorare, rischierà di perdere tutto.

Quando Christoph sarà pronto a sposarla, Ariane affilerà le unghie e inizierà a complottare contro di lui, con l'obiettivo di far fallire la sua catena di alberghi.

Saafeld, resosi conto di chi ha a fianco, indagherà su Ariane, scoprendo che la donna non solo è una truffatrice ma anche un'assassina.

Tempesta d'amore, le trame delle nuove puntate tedesche

A far insospettire Christoph sarà l'arrivo di Karl, l'ex marito di Ariane. Kalenberg, in un primo momento, aiuterà Ariane a rovinare Saafeld. L'albergatore proverà a farlo passare dalla sua parte, ma sarà un'impresa vana visto che Karl gli confesserà di essere ancora innamorato della ex moglie e di essere disposto a tutto pur di tornare con lei.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Karl, chirurgo plastico di fama nazionale, penserà bene di trasformare il Furstenhof in una clinica estetica in cui poter esercitare. Ariane però non sarà della stessa idea e tra i due inizierà a calare il gelo.

Ariane avvelena l'ex marito

La perseveranza di Karl farà riflettere Ariane, che capirà di essere ancora legata a lui.

I due si rimetteranno insieme e Kalemberg le proporrà di lasciar perdere la sua assurda vendetta contro Christoph per ricominciare una vita al suo fianco. La donna però non ne vorrà sapere.

Certa di essere ostacolata nel suo piano, Ariane opterà per una soluzione estrema. Secondo le nuove anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, la perfida Kalemberg somministrerà all'ex marito del potente veleno, decisa a ucciderlo.

Nelle immagini degli episodi tedeschi, si vede Ariane accanto al povero Karl, privo di sensi dopo essere collassato. Kalemberg è nei pressi di un lago, intenzionata a far sparire l'ex coniuge. Sarà capace di commettere un tale gesto?

Il segreto di Ariane negli episodi tedeschi di Tempesta d'amore

Si verrà a sapere che Ariane non è novizia agli assassini. Durante un confronto precedente tra lei e Karl, emergerà che la donna uccise sua madre e che fu proprio l'ex marito a coprirla dietro minaccia.

Ariane farà sparire per sempre anche Karl dopo averlo avvelenato? Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che le macchinazioni della malvagia Kalemberg non si fermeranno qui. Non resta dunque che attendere i nuovi spoiler per scoprire quale sarà il destino di Karl e, ovviamente, anche quello di Christoph.