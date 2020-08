Tempesta d'Amore con le nuove puntate in onda su Rete 4 continuerà a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. La storia d'amore tra Tim e Franzi andrà definitivamente in pezzi, mentre la perfida Ariane penserà bene di rovinare Christoph. Tutto inizierà dopo la caduta di Nadja, che darà il via ad una serie di eventi drammatici.

Stando alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'Amore, per Tim arriverà un periodo molto difficile. La perdita di Franzi lo ha già provato psicologicamente, così come la perdita del patrimonio di famiglia. Il ragazzo dovrà farsi forza dopo l'infausta diagnosi che gli verrà fatta da Michael, in seguito a dei problemi a un braccio.

Tempesta d'Amore, trame delle nuove puntate

Il futuro di Tim sarà incerto e pieno di ombre. Nadja riuscirà ad ingannarlo, anche se pagherà cara la sua bugia. Tim, ancora innamorato di Franzi, cadrà nella disperazione quando la vedrà scambiarsi un bacio appassionato con Steffen. Quest'ultimo proverà in ogni modo a tenere lontano Franzi e Tim, chiedendo l'aiuto di Amelie, uno dei nuovi personaggi ''cattivi'' della soap opera tedesca.

Il piano di Steffen andrà a buon fine, visto che Franzi si allontanerà definitivamente da Tim. Nelle prossime puntate di Tempesta d'Amore, anche Christoph dovrà guardarsi le spalle. A tramare contro di lui ci penserà Ariane, decisa a rovinarlo economicamente. La donna gli soffierà ogni risparmio e, non contenta, punterà al colosso del Fürstenhof.

Tim rimane ferito e privo di sensi

Le ultime anticipazioni tedesche di Tempesta d'Amore svelano che Christoph inizierà a indagare sul conto di Ariane, deciso a scoprire il motivo che la spinge ad odiarlo con così tanto ardore. Per raggiungere il suo obiettivo, cercherà l'alleanza di Karl, che sparirà nel nulla poco dopo.

A quel punto, Christoph e Tim andranno nell'appartamento del fuggitivo in cerca di indizi. Qui Ariane sorprenderà Tim, ferendolo con una sbarra e facendogli perdere i sensi. Il ragazzo si riprenderà in fretta, ma inizierà ad accusare preoccupanti problemi a un braccio, tanto da rivolgersi a Michael per ulteriori controlli.

Michael desolato nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore

Purtroppo, il medico sarà costretto a dire a Tim la verità. L'incidente potrebbe fargli perdere il braccio e provocargli danni permanenti. Per il giovane ciò significherebbe dire addio alla sua carriera come giocatore di polo professionista. La paura sarà tanta, ma Tim deciderà di non arrendersi.

Nel frattempo, come rivelano gli spoiler di Tempesta d'Amore, Christoph sarà sulle tracce di Karl e della sua ex moglie, promettendo a sé stesso di fare tutto il possibile per non perdere il Fürstenhof e a rimettere insieme i pezzi della sua vita.