Arisa (36 anni) ha pubblicato una foto sui social in cui indossa una parrucca lunga e bionda. Un nuovo look che non è stato apprezzato da tutti i fan. Uno di loro le ha fatto anche la seguente domanda: 'Ma chi sei?'. Sembra che i suoi cambi di look non riescano a entusiasmare più di tanto la maggior parte dei fan, che la preferirebbe come si presentò a Sanremo quando propose il brano "La notte". Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi i cambiamenti che si sono susseguiti nella vita della cantante, la quale non ha mai voluto mettere freno a ciò che sentiva.

Modifiche, a dire il vero, sempre naturali, anche se la stessa Arisa ha confessato di essersi pentita di qualche scelta fatta in passato, come ad esempio i ritocchini sulle labbra.

Come afferma il portale Gossip e TV, tali modifiche al look non sembrano fermare Arisa, che cerca sempre di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. Al di là di tutto, non tutti i suoi follower hanno apprezzato i capelli lunghi che l'artista ha proposto sui social.

Arisa: le foto sui social scatenano sempre discussioni

Ogni volta che Arisa pubblica una foto sui profili social si scatena un putiferio. Dopo essere stata criticata per avere ammesso di ruttare come tutti gli esseri umani, la cantante è stata di nuovo presa di mira per la sua parrucca lunga e bionda. La 36enne ha corredato la sua nuova foto con tale didascalia: "Stasera ho fatto un giro da Kuba extension, Milano.. e abbiamo fatto alcune prove.

Come vi sembro?". In seguito una sfilza di commenti, alcuni anche positivi, tra cui: "Stai benissimo"; "Sembri la Riccobono, solo un po' più tonda ed è un complimento"; "A me piaci più scura"; "Sei meglio moretta".

Tuttavia, Arisa (nome d'arte di Rosalba Pippa), in barba ai commenti negativi, sembra avere intenzione di mostrare la sua vera personalità.

L'artista ligure ha cercato di rispondere anche a chi non era d'accordo con il cambio di look proposto, come chi ha affermato di preferirla di più "con un taglio sbarazzino". La cantante, senza alcun rancore, ha risposto in tal caso: "Hai ragione". Qualcuno ha risposto che non è più lei, c'è stato poi chi si è domandato, addirittura, chi fosse.

Il rapporto complicato con i suoi capelli

Da qualche anno, Arisa ha un rapporto complesso con i suoi capelli. La cantante ha dichiarato di soffrire di una malattia che le impedisce di avere la capigliatura che preferisce. Arisa ha tuttavia precisato che si sta impegnando a superare tale problema. La malattia ai capelli di cui soffre si chiama tricotillomania. Si tratta di un disturbo che si manifesta durante i periodi di stress e che porta il soggetto interessato a strapparsi la chioma.