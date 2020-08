Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 6 agosto Can si presenterà nel quartiere di Sanem per chiederle scusa. Il giovane, inoltre, intende annunciare il loro fidanzamento a Nihat e Mevkibe.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14.50 e racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani che si ritrovano a lavorare nella stessa azienda e provenienti da due mondi completamente diversi. Il rapporto tra i due sarà messo alla prova dalla presenza di persone che non intendono vederli insieme, ma il loro amore sembrerà avere sempre la meglio.

Anticipazioni DayDreamer, 6 agosto: Can chiede scusa a Sanem

Nelle scorse puntate, Can ha visto cadere dalla borsa di Aylin l'anello di fidanzamento di Sanem. Il giovane non ha reagito bene ed è stato molto brusco nei confronti della ragazza. Pertanto, Aydin è stata costretta ancora una volta a mentire all'uomo che ama, nonostante si fosse ripromessa di non farlo più capitare. Sanem, triste e delusa da quanto accaduto, si rifugia nel negozio del suo amico di infanzia Osman. Aylin ha ottenuto ancora una volta quello che voleva: creare astio tra i due innamorati e seppellire Sanem sotto altre bugie. La giovane, infatti, è devastata dai sensi di colpa per aver mentito nuovamente al suo ormai fidanzato.

Can, si rende conto di aver avuto una reazione eccessiva e si presenta nel quartiere della giovane che ama. Il maggiore dei Divit è infatti intenzionato a chiedere scusa a Sanem per il comportamento brusco che ha avuto nei suoi confronti. Intanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 6 agosto, assisteremo al ritorno di Muzzaffer nel quartiere.

Spoiler, puntata 6 agosto: Can vuole raccontare la verità ai genitori di Sanem

La relazione tra Can e Sanem sembra andare a gonfie vele, nonostante gli ostacoli che si presentano sul loro cammino. I due infatti sono più innamorati che mai, ma la loro relazione continua ad essere segreta. Can allora decide di parlare lui stesso ai genitori di Sanem per informarli del loro fidanzamento e si autoinvita a casa loro.

La giovane, però, riesce sempre a sviare l'argomento. Dopo aver ascoltato il discorso di Can, Nihat e Mevkibe fraintendono le parole del giovane e si convincono che Sanem ha avuto degli atteggiamenti inopportuni nei confronti del suo datore di lavoro. Intanto in azienda si creano dei problemi dovuti alle lotte continue tra Deren e Aylin inerenti alla nuova campagna. I due giovani innamorati, però, non si lasciano influenzare da quello che accade e si mostrano più uniti che mai. Come reagiranno Aylin ed Emre vedendoli ancora così affiatati insieme?