Le anticipazioni di DayDreamer rivelano interessanti novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre su Canale 5 alle ore 14:45, Can e Sanem, interpretati rispettivamente dall'attore Can Yaman e l'attrice Demet Özdemir, decideranno di rimanere soltanto amici, poi i due trascorreranno un'intera notte insieme, ma il giorno dopo cercheranno di arrivare in ufficio in orari diversi, onde evitare che qualcuno sospetti qualcosa. In seguito Sanem chiederà un favore al suo ex fidanzato, ma l'uomo glielo negherà. Successivamente Sanem si ubriacherà e bacerà Can improvvisamente, Emre verrà cacciato dal campo da suo fratello e avrà un brutto incidente stradale, così finirà ricoverato in ospedale.

Spoiler DayDreamer: Sanem e Can rimangono bloccati in ascensore

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 31 agosto al 4 settembre, Sanem e Can rimarranno bloccati insieme in ascensore, i due dovranno attendere i soccorsi e approfitteranno del tempo a disposizione per chiarirsi. Dopo essersi confrontati, Can e Sanem decideranno di rimanere buoni amici. Dopo essere stata liberata, Aydin rinuncerà ad andare a casa di Ayhan, poiché sarà ormai troppo tardi, così Can la inviterà a passare la notte da lui. Sanem accetterà la proposta del suo ex fidanzato e rimarrà con l'uomo, poi la mattina seguente i due si recheranno in ufficio in orari diversi, con lo scopo di non destare sospetti. In seguito Sanem sarà parecchio in ansia, poiché avrà paura che Mevkibe sospetti qualcosa.

Sanem ascolta la telefonata di Can e Gamze

Sanem chiederà a Can il permesso per lavorare un'intero pomeriggio al progetto di Fabbri, dopo la richiesta della donna, Divit sembrerà molto infastidito e le dirà di no. Poi Sanem ascolterà la telefonata tra Can e la sua amica Gamze, così cambierà idea sul da farsi.

Successivamente Emre si presenterà al campo e dirà a suo fratello che il pacchetto di azioni gli è stato donato da sua madre, dopo aver ascoltato le parole dell'uomo Can andrà su tutte le furie e manderà via il fratello dal campeggio senza ripensamenti. Dopo essere stato cacciato, Emre sulla via del ritorno avrà un brutto incidente stradale.

Sanem bacia Can

Durante la preparazione della campagna pubblicitaria per la 'Compass Sport', Sanem esagererà con l'alcol e si ubriacherà. La donna sarà alticcia e non avrà più il controllo della situazione, così all'improvviso bacerà Can. Nel frattempo CeyCey, assisterà di nascosto al bacio tra Sanem e Can. In seguito Can riceverà una brutta notizia: suo fratello Emre è in ospedale a seguito di un incidente stradale.