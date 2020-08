Il cast dell'ottava edizione di Temptation Island, sta prendendo forma: la redazione sta iniziando a ufficializzare le coppie che a partire da metà settembre animeranno le nuove puntate del reality. Dopo Nadia e Antonio, gli addetti ai lavori hanno presentato Nello e Carlotta: i due sono fidanzati da sei anni e lei vorrebbe dare una svolta al rapporto o sposandosi oppure dicendosi addio per sempre.

Svelata la seconda coppia di Temptation Island

Sono già due le coppie che gli autori hanno presentato a 24 ore dal via delle riprese della nuova edizione di Temptation Island. Tra i dodici protagonisti che sono stati scelti per le puntate del reality che andranno in onda da metà settembre, spiccano Nello e Carlotta.

Nel promo che sta iniziando a circolare sulle reti Mediaset a partire da oggi, domenica 23 agosto, si vedono i due fidanzati intenti a spiegare le motivazioni che li hanno spinti a partecipare al format sulle tentazioni d'amore.

La ragazza, in particolare, fa sapere: "Ho deciso io di scrivere al programma. Stiamo insieme da sei anni e, per me, siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo. Lui è moderno e non ci pensa proprio".

Il giovane, infatti, ribadisce quanto le nozze per lui non siano necessarie dicendo: "Lei vuole sposarsi a tutti i costi, io sono più per la convivenza".

La coppia in questione è a un bivio e al termine del viaggio nei sentimenti si scoprirà quale delle due strade possibili intraprenderanno i due.

Antonio e Nadia prima coppia di Temptation Island

Prima di Nello e Carlotta, la redazione di Temptation Island ha presentato ai telespettatori altri due ragazzi che stanno insieme da quasi due anni.

Antonio e Nadia hanno rispettivamente 32 e 22 anni e, stando a quello che hanno dichiarato nel video registrato prima della partenza per la Sardegna, hanno due visioni completamente diverse del loro rapporto: lui definisce la fidanzata viziata perché non sta tutto il giorno sul divano col cellulare, lei si difende dicendo che non è il tipo di donna che lava e pulisce in casa.

Le premesse per un'interessante edizione del reality sembrano esserci tutte. Mancano ancora all'appello quattro coppie per completare il cast che, a partire da domani, inizierà le riprese delle puntate che il pubblico vedrà su Canale 5 tra circa tre settimane.

Nessun Vip nell'ottava edizione di Temptation Island

Nell'attesa di conoscere gli altri otto componenti del cast del prossimo Temptation Island, non possiamo non parlare delle ultime novità che sono trapelate sul programma Mediaset.

Tvblog, infatti, in queste ore ha anticipato che le nuove puntate del reality saranno registrate a partire da lunedì 24 agosto: tutti i protagonisti (coppie e tentatori) sono già in Sardegna in una struttura isolata e sotto stretto controllo medico per evitare il contagio da Coronavirus.

La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi presenterà delle novità rispetto all'anno scorso: la presentatrice romana, infatti, racconterà il viaggio nei sentimenti soltanto di persone comuni.

Nessun personaggio famoso, dunque, è stato selezionato per l'edizione numero otto del format che a luglio scorso ha fatto registrare ascolti record e una media del 25% di share a puntata.

Il debutto in televisione, infine, dovrebbe avvenire il 9 o il 16 settembre, sempre nella prima serata del mercoledì. Tutti gli altri giorni della settimana, infatti, sono già occupati da: Grande Fratello Vip il lunedì e il venerdì, Chi vuol essere milionario il giovedì, Tu sì que vales il sabato e Live-Non è la D'Urso la domenica sera (il martedì dovrebbero fare a "staffetta" le fiction e le partite di calcio).