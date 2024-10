Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative a ciò che andrà in onda dal 21 al 25 ottobre 2024 rivelano che Eleni confesserà a Markus che lui non è il suo vero padre ma che che in realtà lei è figlia di Christoph. Sarà uno shock per Markus che assicurerà a Eleni che tra loro non cambierà nulla. La ragazza, però, si sentirà in colpa per avergli rivelato la verità. Intanto, Vanessa entrerà in travaglio prima del previsto e questo accadrà in concomitanza con l'arrivo del padre Gunther in città.

Markus scopre di non essere il padre di Eleni

La nuova settimana di programmazione della soap Tv tedesca riprenderà dal momento in cui Alexandra non si rassegnerà all'idea di essere stata lasciata da Christoph. Markus di contro, cercherà in tutti i modi di tornare con la sua ex moglie creando un certo imbarazzo in Eleni.

La ragazza, alla fine, deciderà di raccontare a Markus la verità custodita per tanto tempo da lei e da Alexandra, ovvero che la giovane è nata dalla relazione extraconiugale tra la madre e Christoph. Markus scoprirà così di non essere il padre biologico di Eleni e ne sarà sconvolto. L'uomo accuserà poi Alexandra di avergli mentito per tutti questi anni e di averlo sempre considerato come una seconda scelta rispetto a Christoph.

Eleni si sente in colpa per aver rivelato a Markus di essere figlia di Christoph

Eleni si sentirà in colpa per aver rivelato la verità a Markus, ma lui la assicurerà dicendole che tra loro nulla cambierà. Aumenterà invece l'odio che lui prova per Christoph. Vanessa, nel frattempo, verrà ricoverata in ospedale per un problema legato alla gravidanza.

Max sarà in pensiero, mentre Alfons si metterà in contatto con Gunther, il padre della ragazza. L'uomo giungerà in città e tenterà di riappacificarsi con la figlia. Max sarà preoccupato perché avrà timore che la presenza di Gunther possa nuocere alla salute di Vanessa. Quest'ultima, di lì a poco, entrerà in travaglio e, a seguito di ciò, scoppierà un litigio proprio tra Max e Gunther.

Continua il successo di Tempesta d'amore anche dopo 20 anni

Tempesta d'amore, il cui titolo originale è Sturm der Liebe, continua ad appassionare il pubblico italiano nonostante siano passati tanti anni dal debutto su Canale 5. Era il 2006 quando la serie ambientata al Furstenhof approdò sulla rete ammiraglia di Mediaset per poi passare l'anno successivo su Rete 4.

Qui, nel corso degli anni, ha cambiato più volte collocazione oraria, passando dalla fascia preserale a quella mattutina. Nonostante vada in onda in un orario difficile come quello delle 9:45, gli ascolti continuano a premiare questa soap, che riesce ad ottenere uno share che si aggira intorno al 5%, con punte che superano anche il 6%.