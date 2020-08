È stata un'estate decisamente movimentata per Gemma Galgani: la torinese è tornata a U&D con un volto nuovo e con la sempre più viva speranza di incontrare l'anima gemella. La protagonista del Trono Over ha monopolizzato tutta la prima parte della registrazione del 27 agosto: inizialmente si è parlato del lifting che la 70enne ha fatto a luglio per sembrare più giovane, e poi si è passati ad analizzare la fine della conoscenza col 26enne Nicola Vivarelli.

Il cambiamento di Gemma: ritocchi al volto prima di tornare a U&D

In alcuni video caricati nei giorni scorsi sul profilo Instagram ufficiale di U&D, la redazione l'aveva preannunciato: Gemma Galgani sta per tornare ed ha qualcuno da presentate al pubblico.

Chi pensava che questo "qualcuno" fosse un nuovo fidanzato, però, si sbagliava: la dama, infatti, parlava di sé stessa e del decisivo cambiamento che ha deciso di apportare al suo aspetto fisico durante le vacanze.

Come riportano alcuni blog come Vicolo delle News e Gossip e Tv, la torinese si è sottoposta ad un intervento chirurgico nel mese di luglio per migliorare il suo viso: nel corso della prima registrazione stagionale del dating-show, infatti, sono stati mostrati ai presenti in studio alcuni filmati che documentano il litfting che ha fatto la protagonista del Trono Over poco tempo fa.

Secondo quello che si è dettoil 27 agosto durante la registrazione davanti alle telecamere, questo sarebbe uno dei motivi che avrebbero allontanato Gemma e il giovane Sirius: lei avrebbe preferito interrompere la conoscenza proprio nel periodo in cui si è operata al volto anche per non farsi vedere da lui.

Nuovo corteggiatore per Gemma a U&D

Il lifting che ha fatto durante l'estate, non è l'unico cambiamento che Gemma ha apportato alla sua vita personale nel periodo in cui le telecamere di Uomini e donne erano spente. Le anticipazioni della puntata, che sarà trasmessa lunedì 14 settembre, infatti, informano i fan del dating-show che è stata Galgani a mettere fine alla discussa frequentazione con Nicola Vivarelli.

Sirius, che era in studio come membro del parterre maschile del Trono Over, ha avuto parecchio da rimproverare alla dama con la quale è uscito per alcuni mesi prima delle fine della scorsa stagione del programma.

Il ragazzo sostiene di essere stato usato dalla 70enne, che a sua volta ha fatto sapere di essersi sentita soltanto un trofeo da esibire.

La breve storia tra la torinese e il 26enne ufficiale di Marina, dunque, è finita e lei oggi è già pronta a voltare pagina. Un nuovo cavaliere, infatti, ieri si è presentato a Gemma e lei lo ha accolto a braccia aperte, con la speranza che sia finalmente quello giusto.

Tante liti alla prima puntata di U&D

La prima registrazione della stagione 2020/2021 di U&D, è stata ricca di discussioni. Vicolo delle News fa sapere, ad esempio, che gli ex Enzo Capo e Pamela Barretta sono tornati in studio per provare a chiarire i dissapori che si portano dietro da mesi.

Il napoletano ha accusato l'ex fidanzata di essersi intromessa nella sua ultima relazione, finita pochi giorni fa.

Anche Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno tentato di trovare un punto d'incontro a qualche mese dalla fine della loro brevissima relazione.

L'ex tronista e il romano, però, non sono riusciti nel loro intento, anzi hanno litigato furiosamente rinfacciandosi mancanze e sentimenti mai realmente provati neppure quando si stavano conoscendo davanti alle telecamere.

Ieri, 27 agosto, Maria De Filippi, ha presentato ai presenti i quattro nuovi tronisti della versione giovani del suo dating-show: Davide e Gianluca (scelti dal pubblico con un sondaggio su Witty Tv) e Jessica e Sofia, tutti alla loro prima esperienza in televisione.