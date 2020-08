Lunedì 31 agosto prenderà il via la nuova settimana di messa in onda di DayDreamer - Le ali del sogno e anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. Per Can e Sanem arriverà il momento del fatidico confronto dopo le incomprensioni dell'ultimo periodo ma per loro sarà anche tempo di nuovi baci. Emre, invece, dovrà fare i conti con un brutto incidente stradale che lo vedrà protagonista e che metterà a repentaglio la sua vita, facendo sentire in colpa suo fratello Can.

Le anticipazioni di DayDreamer al 4 settembre: scatta un nuovo bacio tra Can e Sanem

Le anticipazioni della settimana di Daydreamer, dal 31 agosto al 4 settembre 2020, rivelano che Can e Sanem rimarranno bloccati all'interno dell'ascensore e questa per loro sarà l'occasione giusta per poter parlare della loro travagliata relazione.

I due si confronteranno e arriveranno a prendere una decisione di comune accordo: resteranno dei buoni amici.

Intanto fervono i preparativi per la realizzazione della nuova campagna pubblicitaria per la Compass Sport e la Fikri organizzerà un campeggio per poter provare le varie attrezzature sportive vendute dall'azienda. A questa nottata parteciperà anche Fabbri, che si unirà al gruppo e fin dal primo momento entrerà in competizione con Can.

Verrà poi organizzata una sorta di caccia al tesoro che avrà un esito disastroso per Sanem. La ragazza dimostrerà di avere uno scarso senso dell'orientamento e finirà per cadere all'interno di una buca nel bosco. Preoccupato per la sua sparizione, Can deciderà di organizzare dei gruppi per ritrovare Sanem e alla fine saranno lui e Fabbri a notarla all'interno della buca.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di DayDreamer al 4 settembre rivelano che la sera Deren farà ubriacare Sanem e quest'ultima, decisamente su di giri, finirà per baciare Can nel bosco.

Emre vittima di un incidente stradale e Can si sente in colpa

L'armonia della serata che trascorreranno nel campeggio verrà spazzata via dall'arrivo inaspettato di Emre, che chiederà di parlare con suo fratello.

A quel punto gli rivelerà che la madre Huma ha deciso di affidargli le quote dell'azienda. Un durissimo colpo per Can che sarà protagonista di un acceso scontro verbale con suo fratello che avrà degli esiti inaspettati.

Al termine della lite, infatti, Emre si metterà in auto e sarà protagonista di un incidente stradale.

Il minore dei Divit verrà portato con urgenza in ospedale e quando Can apprenderà la notizia, si sentirà in colpa per quello che è successo. A quel punto Sanem cercherà di consolarlo e gli chiederà di fare pace con Emre, mettendo da parte tutte le incomprensioni.